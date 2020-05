Durante il lockdown in molti hanno progettato interventi di ristrutturazione completa della casa. Come passare dalla fantasia ai fatti

Mai come nel periodo #iorestoacasa ci siamo resi conto di quanto sia importante avere un’abitazione confortevole e accogliente, un posto dove convivere, conversare ed eventualmente anche lavorare in modo piacevole e funzionale.

Per questo motivo in molti, in attesa della riapertura del settore edile, hanno iniziato a fantasticare e progettare interventi di ristrutturazione o semplice restyling per ammodernare e abbellire casa. Sognare non costa nulla, è vero, almeno finché arriva il momento di richiedere i preventivi, di interfacciarsi con architetti, idraulici, elettricisti, di gestire permessi e scartoffie burocratiche…

Per evitare tutto lo stress che i lavori in casa comportano e per poter vivere solo la parte bella ed emozionale del fare casa è nato Io Ristrutturo e Arredo, il network di professionisti dell’interior design formato da 90 punti vendita in tutta Italia che offre il servizio di ristrutturazione completa casa o semplice relook con un servizio chiavi in mano comprensivo di arredamento.

La sicurezza di un referente dedicato di fiducia

Il cliente che affida la ristrutturazione di casa a Io Ristrutturo e Arredo può contare su un unico referente di fiducia, che gestisce tutto l’iter, dalla progettazione al cantiere, compresa la trafila burocratica fatta di permessi catastali, comunicazioni comunali e raccolta di documenti utili per accedere ai bonus ristrutturazione, mobili, elettrodomestici e alle altre agevolazioni fiscali previste dalla legge. Una figura importante, che rappresenta un punto di riferimento in ogni fase della ristrutturazione.

Una volta concordato il progetto, che viene sempre elaborato a partire dalle esigenze estetico-funzionali del committente, il referente si occupa di selezionare i fornitori, formare il team di lavoro e coordinare le maestranze durante il cantiere. Questo significa che il cliente non dovrà nemmeno preoccuparsi di cercare geometri, muratori, elettricisti, idraulici, mobilifici, e così via, con un bel “risparmio” di stress, brutte sorprese e perdite di tempo.

Come scegliere arredi e materiali in modo consapevole

Ristrutturare con Io Ristrutturo e Arredo è semplice per definizione: in tutti i punti vendita del network è possibile visitare la materioteca, uno spazio espositivo che raccoglie collezioni di materiali per pavimenti e rivestimenti, tessuti ed elementi di arredo. La materioteca è concepita proprio per toccare con mano e scegliere ogni elemento che comporrà il progetto in modo più consapevole, e non soltanto sfogliando cataloghi e depliant.

I professionisti del network, che sono al tempo stesso progettisti di interni e consulenti di prodotto, rispondono senza impegno ad ogni dubbio e consigliano le migliori soluzioni in base al risultato finale desiderato. Per sapere dov’è il punto Io Ristrutturo e Arredo più vicino è sufficiente accedere alla sezione “Trova il tuo negozio” sul sito ioristrutturoearredo.it e scegliere la città.

Un preventivo trasparente e definitivo

Con Io Ristrutturo e Arredo il preventivo è sempre chiaro, definitivo e vincolante; il cliente sa subito a quali costi va incontro, sia per la ristrutturazione (intesa come opere in muratura) che per l’arredamento. Una progettazione di qualità – realizzata tramite un sistema di grafica tridimensionale con cui è possibile vedere in anteprima come sarà la casa dopo la ristrutturazione e apportare eventuali modifiche prima di iniziare i lavori – consente al cantiere di procedere spedito, scongiurando inconvenienti tecnici, rallentamenti e spese aggiuntive in corso d’opera. Anche i tempi di realizzazione sono concordati in anticipo e rispettati.

Tutti i punti vendita del network Io Ristrutturo e Arredo sono indipendenti tra loro ma condividono la stessa visione e lo stesso metodo di lavoro, collaudato “sul campo” con anni di esperienza, in modo da mettere sempre al centro l’esperienza del cliente e ottenere sempre il miglior risultato possibile da ogni ristrutturazione.