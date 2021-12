Expo Consumatori 4.0, oggi la prima giornata su bollette, trasporti e agroalimentare

Bollette, trasporti e agroalimentare sono stati al centro di Expo Consumatori 4.0, la tre giorni di eventi dedicata ai consumatori e organizzata da Assoutenti in collaborazione con l’Università Niccolò Cusano e Isola della Sostenibilità. La kermesse vede confrontarsi istituzioni, politici, grandi aziende e autorità sui temi caldi del momento, dalle bollette ai prezzi, passando per i trasporti e per la transizione energetica.

Expo Consumatori 4.0, oggi la prima giornata

Expo Consumatori è iniziato oggi e nella doppia modalità – online e in presenza – ha contato oltre 300 partecipanti in presenza, quasi 10000 in diretta streaming sui vari tavoli e 60 interventi totali.

La prima giornata di Expo Consumatori è stata dedicata ai temi dell’energia, della sostenibilità alimentare e dei trasporti.

Dopo i saluti istituzionali di Fabio Fortuna, Magnifico Rettore Università Niccolò Cusano, Valerio Giannubilo Presidente Isola della Sostenibilità, Gilberto Pichetto Fratin, Vice Ministro Sviluppo Economico e Furio Truzzi, Presidente Assoutenti, Expo ha affrontato la questione del caro-bollette, attraverso un dibattito al quale hanno preso parte l’AD di Edison Energia, Massimo Quaglini; l’AD di Sorgenia, Gianfilippo Mancini; il Direttore Generale Energy Evolution ENI, Alberto Chiarini; il Responsabile Sostenibilità e Affari Istituzionali Enel, Fabrizio Iaccarino; il Presidente della Commissione attività produttive, Gianni Girotto.

Tutti i partecipanti hanno condiviso la proposta di Assoutenti di rateizzare le bollette di luce e gas, in modo da diluire i rincari e aiutare le famiglie a sostenere la spesa energetica, mentre Girotto ha esaltato il ruolo chiave delle associazioni nella partecipazione alla costruzione di un vero modello di produzione decentralizzata unico che potrà contribuire a ridurre il costo delle bollette e delle emissioni ambientali.

Altri temi al centro dell’attenzione sono stati i trasporti e la sostenibilità e tracciabilità della filiera alimentare. Il Sottosegretario alle Politiche Agricole Francesco Battistoni ha rivolto un plauso all’evento organizzato da Assoutenti declinandolo come esempio di attivismo sano a protezione dei consumatori e del buon funzionamento del mercato e a salvaguardia della produzione agricola italiana. Il dibattito sulla filiera alimentare ha promosso il sistema italiano di monitoraggio e controllo della filiera, sottolineando come grazie alla tracciabilità si potrà contribuire a proteggere i consumatori circa l’origine delle materie prime.

Expo Consumatori proseguirà domani con altri interventi in tema di transizioni digitale, E-commerce, Cyber security.