Azione contro la fame: nei contesti di guerra, fame e disuguaglianze di genere si alimentano a vicenda

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Azione Contro la Fame accende i riflettori sulla drammatica realtà vissuta dalle donne nelle zone di conflitto: la fame e le disuguaglianze di genere – denuncia l’organizzazione – si alimentano a vicenda, con le donne che risultano tra le più colpite dalle crisi alimentari, aggravate da guerre, shock economici e cambiamenti climatici.

Secondo i dati riportati da Azione contro la fame, oggi, una persona su undici soffre di fame nel mondo (dati UNICEF) e la malnutrizione colpisce in modo sproporzionato donne, adolescenti e bambine. Sono 47,8 milioni le donne che vivono in condizioni di insicurezza alimentare moderata o grave, un numero superiore rispetto agli uomini (dati UN Women). Ruoli di genere tradizionali e disuguaglianze nell’accesso a risorse, istruzione e finanziamenti contribuiscono ad ampliare questo divario, con gravi ripercussioni sulla nutrizione femminile.

I conflitti – denuncia ancora l’organizzazione – rappresentano la principale causa della fame a livello globale: “già nel 2018, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha riconosciuto il legame tra guerre e insicurezza alimentare, condannando l’uso della carestia come arma di guerra. Eppure, oggi, il 60% delle persone che soffrono la fame vive in paesi devastati dai conflitti”.

“Le guerre – spiega Azione contro la fame – spingono le popolazioni nella povertà, interrompono la produzione agricola, distruggono beni e scorte alimentari e fanno lievitare i prezzi del cibo. Le donne, spesso responsabili della gestione domestica e dell’approvvigionamento di acqua e cibo, si trovano a dover sostenere da sole il peso della sopravvivenza familiare mentre gli uomini sono coinvolti nei combattimenti”.

Inoltre “in molte aree di conflitto la fame viene usata come arma: gli aiuti umanitari vengono bloccati, le infrastrutture per l’acqua distrutte e le risorse alimentari saccheggiate. Queste tattiche non solo esasperano la crisi, ma mettono a rischio la vita delle donne, costrette a percorrere lunghe distanze in contesti pericolosi per sfamare le proprie famiglie”.