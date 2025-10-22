Benessere animale, End the Cage Age: non c’è divieto di gabbie nel piano di lavoro Ue

C’è l’impegno della Commissione europea al divieto di gabbie negli allevamenti. Anzi, non c’è più. Dopo anni di promesse, dopo l’impegno a presentare nel 2026 la riforma della legislazione sul benessere animale a partire da divieto di allevamento in gabbia, nel programma di lavoro per il 2026 della Commissione europea (pubblicato ieri) la revisione delle norme sul benessere animale, che doveva comprendere anche il divieto di allevamento in gabbia, non è stato inserito. L’unica misura a favore del benessere degli animali annunciata nel programma al 2026 è di natura non legislativa su “zootecnia, con inclusi elementi in materia di benessere animale”.

Verso il benessere animale, ma quando?

È la denuncia delle associazioni di protezione animale riunite nella coalizione End the Cage Age, che esprimono preoccupazione e promettono battaglia e mobilitazione.

Ricordano che dalla Commissione europea era arrivato l’impegno a presentare il pacchetto di proposte legislative per il benessere animale entro il 2026. Ricordano anche il successo dell’iniziativa dei cittadini europei End the Cage Age che – con il sostegno di una coalizione di 170 associazioni coordinate da Compassion in World Farming (CIWF) – aveva raccolto 1,4 milioni di firme certificate per chiedere il divieto di allevamenti in gabbia.

Il percorso per la tutela del benessere animale sembrava avviato. Ma a quanto pare c’è un nuovo stop. Prima Bruxelles si era impegnata a presentare una proposta legislativa per eliminare l’uso delle gabbie entro la fine del 2023; poi la pubblicazione era stata rinviata ma nel 2024 era stato rinnovato l’impegno a presentare una proposta legislativa entro la fine del 2026. Nel frattempo le associazioni promotrici dell’Iniziativa hanno presentato ricorso alla giustizia europea contro la Commissione.

La promessa di mobilitazione

Affermano le associazioni della coalizione italiana End the Cage Age: “La Commissione europea ha più volte insistito che avrebbe presentato la proposta per eliminare le gabbie verso la fine del 2026, seguendo la linea indicata dalla Visione europea per l’agricoltura e il cibo. E allora perché non ha incluso questa legislazione nel programma di lavoro dell’anno prossimo? Questo è un messaggio preoccupante per i milioni di cittadine e cittadini europei che vogliono e si aspettano che la normativa venga presentata come promesso.”

Gli allevamenti in gabbia sono una realtà che, nella sola Unione europea, riguarda ogni anno circa 300 milioni di animali allevati a scopo alimentare che trascorrono gran parte o tutta la loro vita in gabbie o recinti individuali. Galline e conigli rinchiusi in spazi di un foglio A4, scrofe che allattano in gabbie così strette che non possono girarsi.

“L’assenza della riforma nel Programma di lavoro rende ancora più cruciale il risultato del ricorso End the Cage Age contro la Commissione europea – affermano le associazioni – È giunto il momento di passare dalle parole ai fatti. E seppure continueremo il nostro lavoro sulle riforme con loro, daremo battaglia pubblicamente con la nostra campagna per richiamarli agli impegni presi – finché ogni gabbia non sarà vuota.”

Europei per il benessere animale

D’altro canto, c’è un generale orientamento dell’opinione pubblica a sostegno di un maggior benessere animale. Secondo un Eurobarometro del 2023, l’84% degli europei ritiene che il benessere degli animali da allevamento dovrebbe essere tutelato meglio nel proprio Paese rispetto a quanto avviene attualmente. Una percentuale simile (83%) è favorevole a limitare i tempi di trasporto degli animali. Quasi nove europei su dieci ritengono che gli animali allevati non debbano essere tenuti in gabbie individuali.