In una manovra finanziaria da 30 miliardi, 100 milioni sono i fondi destinati agli anziani non autosufficienti. Il Patto per un Nuovo Welfare sulla Non Autosufficienza denuncia: “Briciole che rischiano di mandare in fumo la riforma per l’assistenza agli anziani e alle loro famiglie”

Legge Bilancio, Patto per Nuovo Welfare: "solo 100 milioni per gli anziani non autosufficienti"

La Legge di Bilancio stanzia, per il 2022, 100 milioni di euro per i servizi domiciliari sociali erogati dai Comuni agli anziani non autosufficienti.

“Dunque 200 milioni in meno di quanto previsto dal Patto per un Nuovo Welfare sulla Non Autosufficienza, che aveva chiesto che l’1% delle risorse stanziate con la Legge di Bilancio – ossia 300 milioni su 30 miliardi – fosse destinato a costruire un rafforzamento stabile dei servizi di assistenza domiciliare erogati dai Comuni”, osservano le organizzazioni del Patto.

Anziani non autosufficienti, organizzazioni chiedono il reintegro dei fondi

“Sebbene la manovra li configuri come livelli essenziali delle prestazioni, così come da noi richiesto, si prevede per questi servizi appena lo 0,3% del totale delle risorse investite”, dichiarano.

“Briciole, rispetto alle esigenze degli anziani e delle loro famiglie. Con tali risorse non solo si potrà fare ben poco per invertire la tendenza rispetto alla scarsità attuale delle risposte fornite a questa fascia di popolazione – oggi riceve domiciliarità sociale appena l’1,3% degli anziani – ma anche per le prospettive di riforma”.

“Nelle intenzioni del Patto – proseguono le organizzazioni – le maggiori risorse per la domiciliarità sociale avrebbero dovuto affiancare i nuovi fondi previsti nel PNRR per la domiciliarità sanitaria delle Asl, pari nel 2022 a 584 milioni, per iniziare a realizzare nei territori quelle risposte unitarie e integrate, tra Comuni e Asl, che rappresentano la migliore risposta per gli anziani”.

“Chiediamo pertanto – concludono – che nel passaggio parlamentare si proceda ad un reintegro dei fondi. A tal fine presenteremo degli emendamenti sui quali chiediamo il sostegno unitario di tutte le parti politiche”.