Cos’è il Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri e cosa fa davvero

Nel panorama della sicurezza sul lavoro, il Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri rappresenta una figura di riferimento per la prevenzione dei rischi e la tutela della salute dei lavoratori

Nel panorama della sicurezza sul lavoro, il Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri rappresenta una figura di riferimento per la prevenzione dei rischi e la tutela della salute dei lavoratori. La sua presenza è oggi indispensabile in qualsiasi cantiere temporaneo o mobile in cui operino più imprese, anche non contemporaneamente.

Per svolgere legalmente questo ruolo è necessario frequentare un corso Coordinatore Sicurezza Cantieri da 120 ore conforme al D.Lgs. 81/2008 e all’Accordo Stato-Regioni, che consente di ottenere la qualifica di CSP (Coordinatore in fase di Progettazione) e CSE (Coordinatore in fase di Esecuzione).

S.I.A. Srl – acronimo di Studio Ingegneristico Associato di Romeo e Langastro Srl – è una Società di Professionisti specializzata nella formazione tecnica e nella consulenza aziendale, operativa nei settori della Sicurezza sul Lavoro, Qualità, Ambiente e HACCP. Tra i percorsi formativi proposti, il corso per Coordinatore della Sicurezza riveste un ruolo chiave per chi intende crescere professionalmente nel mondo delle costruzioni.

Il contesto normativo di riferimento

La funzione del Coordinatore è disciplinata dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), in particolare agli articoli 89 e 98, con i requisiti formativi stabiliti nell’Allegato XIV.

La normativa impone la presenza di un Coordinatore ogniqualvolta in cantiere siano presenti più imprese. Il suo compito consiste nel garantire che le attività vengano svolte in condizioni di sicurezza, prevenendo incidenti, interferenze e situazioni critiche.

Questa figura agisce come garante dell’applicazione della normativa, del rispetto delle procedure, dell’adozione dei dispositivi di protezione e del coordinamento tra tutti gli attori del cantiere.

CSP e CSE: le due funzioni del Coordinatore

Il ruolo del Coordinatore si articola in due momenti distinti del processo edilizio, corrispondenti a due diverse abilitazioni:

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)

Il CSP interviene prima dell’inizio dei lavori, e si occupa della:

redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ;

; valutazione preventiva dei rischi interferenziali tra imprese;

definizione delle misure di prevenzione da integrare nei contratti;

redazione del Fascicolo dell’Opera, utile per le manutenzioni future.

Il Coordinatore in fase progettuale ha dunque un ruolo strategico e previsionale, volto ad anticipare i pericoli e pianificare soluzioni operative efficaci.

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

Il CSE opera durante l’esecuzione del cantiere e ha il compito di:

verificare l’attuazione delle misure contenute nel PSC;

coordinare le imprese presenti, anche nei casi di subappalto;

aggiornare la documentazione in base all’evoluzione dei lavori;

segnalare eventuali inadempienze al committente o al responsabile dei lavori.

Il CSE è una figura attiva e operativa, con responsabilità anche penali in caso di gravi omissioni.

Le competenze richieste per svolgere il ruolo

Oltre alla formazione tecnica obbligatoria, il Coordinatore della Sicurezza deve possedere un set di competenze trasversali e aggiornate:

conoscenza approfondita delle normative in materia di sicurezza nei cantieri;

in materia di sicurezza nei cantieri; capacità di analisi dei rischi , anche in scenari complessi;

, anche in scenari complessi; redazione e gestione di documenti tecnici come PSC, POS, PSS;

come PSC, POS, PSS; problem solving operativo , utile a risolvere criticità impreviste;

, utile a risolvere criticità impreviste; abilità comunicative e relazionali, indispensabili per il coordinamento tra imprese, tecnici e committenti.

Il corso da 120 ore proposto da S.I.A. Srl è progettato per sviluppare queste competenze tramite una didattica strutturata in moduli giuridici, tecnici, metodologici e organizzativi, con lezioni in diretta online e accesso a registrazioni sempre disponibili.

Perché il Coordinatore della Sicurezza è una figura cruciale

La presenza di un Coordinatore qualificato rappresenta un elemento di garanzia fondamentale per la sicurezza nei cantieri.

In assenza di un’adeguata supervisione, il rischio di incidenti sul lavoro aumenta sensibilmente. Tra i pericoli più comuni troviamo:

interferenze tra lavorazioni;

uso simultaneo di macchinari e attrezzature non compatibili;

carenze nella segnaletica e nei dispositivi di protezione;

comunicazione inefficace tra imprese e lavoratori.

Il Coordinatore agisce come un ponte tra la fase progettuale e quella esecutiva, vigilando affinché le misure di sicurezza non restino solo sulla carta. Per questo motivo, la sua figura è sempre più richiesta da imprese edili, enti pubblici, progettisti e general contractor.

Chi può diventare Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri

Possono accedere al corso abilitante da 120 ore:

laureati in Ingegneria, Architettura, Geologia, Scienze Agrarie o Forestali;

in Ingegneria, Architettura, Geologia, Scienze Agrarie o Forestali; diplomati Geometri, Periti Industriali, Agrari o Agrotecnici;

Geometri, Periti Industriali, Agrari o Agrotecnici; Tecnici della Prevenzione in possesso di lauree compatibili (classi L7, L8, L9, L17, L23 oppure classi 8, 9, 10, 4 secondo i DM del 2000 e 2007).

È importante scegliere un ente formativo riconosciuto a livello nazionale, che garantisca trasparenza, qualità didattica, accesso a materiale aggiornato e supporto continuo. S.I.A. Srl risponde pienamente a questi criteri, offrendo percorsi formativi pensati per conciliare efficacia e flessibilità.

Guardare al futuro con una qualifica strategica

La qualifica di Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri è oggi una leva importante per la crescita professionale di tecnici e consulenti. Offre opportunità concrete sia nel settore privato che pubblico, e consente di operare come libero professionista o collaborare con realtà strutturate.

Con l’incremento dei cantieri finanziati da fondi pubblici e la crescente attenzione alla sicurezza, il ruolo del CSP/CSE è destinato a diventare sempre più strategico. Intraprendere questo percorso formativo oggi, significa posizionarsi in prima linea in un settore ad alta specializzazione e forte domanda.