Costa Crociere, passo indietro sulle regole di imbarco. Codici: ora risarcire i crocieristi

Costa Crociere richiede ora solo un’autodichiarazione che attesti l’immunizzazione contro il Covid. Codici chiede di risarcire i passeggeri costretti a cancellare la crociera perché non potevano imbarcarsi in virtù delle norme ora annullate

Novità importanti per le vacanze con Costa Crociere. La compagnia di navigazione ha rivisto le norme di imbarco, di fatto annullando le restrizioni oggetto dell’intervento dell’associazione Codici.

Un avviso sul sito di Costa – ora cancellato – avvertiva, infatti, che dal 1° giugno 2022 non sarebbero stati ammessi all’imbarco “gli ospiti guariti, senza almeno una dose di vaccinazione”. Adesso, invece, sarà sufficiente un’autodichiarazione (qui le regole di imbarco), che attesti l’immunizzazione contro il Covid a fronte di una delle seguenti casistiche:

Vaccinazione con 2 o più dosi

Guarigione + almeno una successiva dose di vaccinazione

Vaccinazione con 1 o più dosi + successiva guarigione

Guarigione

Costa Crociere, Codici chiede il risarcimento per i passeggeri danneggiati

“Costa ha tolto le restrizioni – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – Nel giro di pochi giorni siamo passati dalla necessità di dimostrare di essere guariti dal Covid e di aver fatto una dose di vaccino alla richiesta di presentare un’autodichiarazione. Un cambio di rotta drastico, a cui ora deve seguire però un altro passaggio, fondamentale”.

“Abbiamo casi di famiglie – aggiunge Stefano Gallotta, Responsabile del settore Trasporti e Turismo di Codici – che sono state costrette a cancellare la crociera perché non potevano imbarcarsi in virtù di quelle norme ora annullate. Adesso che fanno? Oltre al danno, devono subire anche la beffa? Chiaramente è una cosa inaccettabile e per questo chiediamo a Costa di intervenire, tutelando quei passeggeri danneggiati da questa situazione”.

