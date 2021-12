Giornata delle persone con disabilità, una lettera aperta per rivendicare autonomia e dignità

«Chiediamo alle Istituzioni e alla società civile di affrontare la Giornata internazionale delle persone con disabilità con responsabilità. 15 anni sono passati, dall’adozione della UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), ma la sua attuazione in Italia è ancora di là da venire».

Esordisce così la lettera aperta di un gruppo di associazioni in occasione del Disability Day di oggi, con la richiesta di guardare alla fase di ricostruzione che attende l’Italia dopo la pandemia «per chiedere l’inclusione effettiva dell’ampia comunità dei disabili – pari al 5,2% della popolazione italiana, 1 su 6 a livello globale – in ogni progetto d’interesse collettivo».

Autonomia, inclusione, dignità sono i cardini sui quali si dovrebbe intervenire concretamente quando si parla dei diritti delle persone con disabilità, troppo spesso enunciati ma rimasti sulla carta. Le associazioni firmatarie della lettera – Égalité, Genitori Tosti, Studenti Universitari Caregiver, Neurospine Community e altre sigle – mettono nero su bianco cinque priorità.

La prima riguarda le barriere architettoniche (e non solo) e l’autonomia delle persone. Le barriere architettoniche nelle nostre città sono ovunque. Il concetto di barriera fra l’altro va esteso e ricomprende anche quelle sensoriali, cognitive e comunicative. Le barriere sono nelle nostre scuole.

La lettera chiede di «affermare l’abbattimento delle barriere come obiettivo politico prioritario a cui dedicare risorse adeguate agli scopi» attraverso linee guida che definiscano le priorità improrogabili (scuole e università, ospedali, enti pubblici, mezzi di trasporto urbani ed extraurbani, percorsi pedonali e piste ciclabili, centri sportivi e ricreativi) e il calendario inderogabile; un termine per intervenire negli spazi privati ad accesso pubblico come studi medici, farmacie, esercizi commerciali; un credito d’imposta per l’abbattimento delle barriere in spazi privati e abitazioni e la detrazione al 110%.

#COVID19 has laid bare the persistent barriers and inequalities faced by the world’s 1 billion persons with disabilities.

A disability-inclusive pandemic response & recovery must be guided by people with disabilities themselves, to create a more accessible post-pandemic world. pic.twitter.com/9RZgxgshvR

— António Guterres (@antonioguterres) December 3, 2021