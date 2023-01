L’Antitrust ha sanzionato Facile Energy per due distinte pratiche commerciali scorrette e per violazioni delle norme a tutela dei consumatori nella conclusione di contratti a distanza

Energia: contratti a distanza e attivazioni non richieste, l'Antitrust sanziona Facile Energy (Fonte immagine: Pixabay)

L’Antitrust ha sanzionato Facile Energy per pratiche commerciali scorrette, per un ammontare complessivo di 2.000.000 euro. Sotto la lente dell’Autorità – si legge nel bollettino del 2 gennaio – alcune condotte poste in essere dalla società a partire dal 2021 e riconducibili a due distinte pratiche commerciali scorrette e a violazioni delle norme a tutela dei consumatori nella conclusione di contratti a distanza.

Le pratiche scorrette di Facile Energy rilevate dall’Antitrust

La prima pratica contestata dall’Autorità è relativa all’attivazione di forniture non richieste, attraverso i canali teleselling e porta a porta.

In particolare – spiega l’Antitrust – la condotta di Facile Energy “consiste nell’acquisizione sul mercato libero di nuovi clienti domestici e di clienti non domestici di piccola dimensione attraverso la conclusione di contratti e attivazione di forniture di energia elettrica e/o gas naturale, in assenza di una corrispondente manifestazione di volontà del consumatore alla sottoscrizione del contratto, attraverso la comunicazione di informazioni ingannevoli, omissioni informative e indebiti condizionamenti, nonché, a seguito della conclusione dei contratti, nell’opposizione di ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali da parte dell’utente e nell’indebita disalimentazione (o minaccia di sospensione) dei punti di prelievo”.

Relativamente a tali violazioni, l’Antitrust ha deciso di irrogare a Facile Energy una sanzione amministrativa di 1.200.000 euro.

“La seconda pratica commerciale scorretta – prosegue l’Autorità – consiste nell’addebito in fattura degli “oneri di sistema”, in contrasto con le disposizioni normative e regolamentari che ne hanno previsto l’azzeramento, nonché nella diffusione di informazioni ingannevoli in sede di risposta ai reclami dei consumatori relativi a tale ingiustificato addebito”. Una pratica sanzionata con una multa pari a 700.000 euro.

Oggetto del procedimento sono, infine, “le violazioni delle norme a tutela dei consumatori nella conclusione di contratti a distanza“, sanzionate dall’Autorità con una multa di 100.000 euro.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!