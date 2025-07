Equidi, Animal Equality: in calo i consumi della carne di cavallo, ma serve una maggiore tutela

Animal Equality approfondisce la situazione degli equidi in Italia, tra consumi di carne di cavallo in calo e una trasformazione del loro status normativo sempre più sollecitata dalla società civile

L’83% degli italiani dichiara di non consumare carne di cavallo, il 73% prova empatia e lo considera un animale al pari di cani e gatti. Questi animali, infatti, sono considerati più come compagni di vita che come fonte di cibo, e vengono associati più alla sfera affettiva che a quella alimentare: è quanto emerso dalla ricerca sui consumi della carne di cavallo in Italia, realizzata recentemente da Ipsos e pubblicata da Animal Equality.

I risultati dell’indagine sono stati esplorati il 27 giugno a Roma, nel corso di una conferenza stampa organizzata da Animal Equality e dedicata ad approfondire la situazione degli equidi in Italia, tra consumi di carne di cavallo in calo e una trasformazione del loro status normativo sempre più sollecitata dalla società civile.

Secondo i risultati della ricerca, solo il 17% di chi dichiara di consumare carne include anche quella di cavallo nella propria dieta, e la maggior parte di coloro che hanno dichiarato di mangiare carne di cavallo in Italia lo fa perché ritiene che sia salutare.

La macellazione clandestina del cavallo, una grave criticità della filiera in Italia

L’organizzazione animalista ha ricordato che in Italia, come nel resto d’Europa, la macellazione dei cavalli a scopo alimentare è strettamente connessa al commercio clandestino di questi animali. La macellazione clandestina è una realtà poco conosciuta, ma rappresenta una delle criticità più gravi della filiera equina in Italia: secondo il report Ipsos avviene sia in strutture non autorizzate, sia – in alcuni casi – in impianti ufficiali che accettano animali privi di documentazione regolare.

L’Italia, inoltre, risulta il primo paese al mondo per quantità di carne di cavallo importata, proveniente soprattutto da Francia, Polonia e Slovenia.

“I vari business perpetrati a danno degli equidi hanno attirato anche la criminalità organizzata, che immette questi animali nel circuito delle corse clandestine e della macellazione illegale – ha affermato Francesca Flati, responsabile delle Relazioni istituzionali di Animal Equality Italia.- Con evidenti e pericolose ripercussioni sulla salute umana. Le inchieste dei giornalisti e delle Procure di mezza Italia ci ricordano quanto questi animali siano continuamente vittime di abusi e soprusi e come essi siano ridotti a macchine per far soldi”.

Nel 2024, per la prima volta il team investigativo di Animal Equality ha documentato le violenze e gli abusi dietro la macellazione dei cavalli in Spagna, paese che esporta carne equina anche in Italia.

Sonny Richichi, presidente dell’associazione Italian Horse Protection, nella sua pluriennale esperienza sul campo ha constatato abusi sistematici sui cavalli uccisi a scopo alimentare: “La macellazione dei cavalli, in Italia e nel mondo, ha una connotazione particolare che la differenzia dalla macellazione di altri animali: in buona parte è strettamente connessa con l’uso dei cavalli nell’ippica, negli sport equestri e in tutte le altre forme di sfruttamento commerciale e ludico-sportivo. È una comoda valvola di uscita per un’industria che ogni anno ha un surplus di animali non più utili, che non saprebbe dove mettere e come mantenere”.

Sulla questione era intervenuta anche l’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), che nelle sue raccomandazioni aveva condannato le pratiche esercitate sui cavalli e diffuse nei macelli europei, in contrasto con le norme sul benessere animale.

“L’allevamento dei cavalli per la macellazione non ha una regolamentazione europea e, in mancanza di una minima norma di tutela, i cavalli possono essere tenuti in condizioni gravemente penalizzanti per negazione delle loro esigenze fisiologiche, come il movimento, ed etologiche, come l’esplorazione, la socializzazione e altri bisogni insopprimibili – ha ricordato il veterinario Enrico Moriconi, già Garante per i Diritti Animali della Regione Piemonte -. Seppure l’Unione Europea permetta gli allevamenti intensivi, è indispensabile che emetta al più presto una regolamentazione in difesa dei cavalli per contrastare la loro sofferenza”.

Il quadro normativo in Italia

Animal Equality, intanto, ha rivolto alle istituzioni una petizione con cui chiede di riconoscere i cavalli come animali d’affezione, vietando così la loro macellazione.

L’avvocata Giada Bernardi, fondatrice dello studio legale “GiustiziAnimale”, è intervenuta descrivendo il quadro normativo riguardante gli equidi in Italia e il possibile cambiamento del loro status giuridico: “Il cavallo è tra gli animali più sfruttati e meno tutelati. Il Codice per la Tutela e Gestione degli Equidi andrebbe rivisto ed adeguato in diverse sue parti e la normativa attuale è ancora troppo generica sotto il profilo della tutela penale e civile di queste meravigliose creature. È ora più che mai necessario prevedere delle norme che tutelino in maniera incisiva ogni settore in cui gli equidi sono presenti e puniscano gli specifici abusi di cui sono silenziose vittime”.