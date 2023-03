Per il 13% delle famiglie il reddito non basta a coprire le spese primarie, per il 43% è appena sufficiente. Il 22% verrebbe messa in crisi da una spesa imprevista. Famiglie in equilibrio precario, le più fragili sono quelle giovani, con figli piccoli e chi si prende cura di persone non autosufficienti

Famiglie in equilibrio precario, il 13% ha un reddito che non basta per le spese di base (Foto di Denise Husted da Pixabay )

Famiglie in equilibrio precario, con un reddito insufficiente a coprire le spese primarie per oltre una su dieci e appena sufficiente (per il cibo e per la casa) per oltre quattro famiglie su dieci. Più di una famiglia su cinque verrebbe messa in crisi da una spesa imprevista anche di modesta entità (di più per le famiglie in affitto). Le famiglie in difficoltà tagliano sulle spese sanitarie e sull’istruzione.

Famiglie, costo della vita, difficoltà

L’aumento del costo della vita ha ridotto il potere d’acquisto delle famiglie e sta mettendo a dura prova le loro finanze. È quanto emerge dall’Osservatorio “Sguardi Famigliari” di Nomisma, un nuovo cantiere avviato lo scorso agosto con l’obiettivo indagare le fragilità economiche, sociali e relazionali delle famiglie italiane, oltre che le tipologie familiari più colpite e a rischio sociale.

L’aumento del costo della vita mette in crisi soprattutto le famiglie mono-reddito, quelle che non hanno una casa di proprietà, chi deve prendersi cura di persone non autosufficienti. Le famiglie più fragili sono quelle composte da giovani, le famiglie con figli piccoli e le famiglie che curano persone non autosufficienti.

Per il 13% delle famiglie italiane, dice la ricerca, il proprio reddito è insufficiente a far fronte alle necessità primarie, ovvero le spese per i generi alimentari e quelle per la casa, l’affitto, il mutuo e le bollette. Sono famiglie “compromesse” alle quali si affianca un altro consistente 43% di famiglie che vive in un “equilibrio precario” che può facilmente saltare anche per una spesa imprevista.

Per queste famiglie, le risorse economiche sono inadeguate non tanto per difficoltà lavorative ma proprio per l’alto costo della vita. L’impennata dell’inflazione ha ridotto il potere d’acquisto delle famiglie, oltre la metà di quelle intervistate ha visto crescere le bollette energetiche di oltre il 50% rispetto ai livelli di un anno fa, con il 16% che dichiara di aver avuto molte difficoltà nel pagare le utenze; di questi il 4% ha accumulato ritardi nei pagamenti.

Pubblicato l’aggiornamento dell’Osservatorio “Sguardi Famigliari” (→ https://t.co/lj2dXwluHH) su fragilità economiche, sociali e relazionali delle famiglie italiane. Un progetto coordinato da @marcomarcatili di Nomisma e dal Sociologo Massimiliano Colombi. Tra i dati emersi: pic.twitter.com/aGPIHD3Xkp — Nomisma (@nomismaustampa) March 28, 2023

I tagli delle famiglie

Di fronte alla corsa dei prezzi, le famiglie tagliano. Lo fanno sulle spese per il tempo libero e le attività culturali e sportive. Lo fanno anche per salute e istruzione.

“Il 39% delle famiglie che si è dichiarata in difficoltà nel pagare le bollette – dice l’indagine – ha dovuto ridurre anche spese basilari come quelle sanitarie, il 31% ha tagliato le spese in istruzione mentre il 27% ha manifestato difficoltà nel pagare il mutuo o l’affitto della propria abitazione”.

Il 24% delle famiglie, una su quattro, tema di avere forti difficoltà nel pagare le utenze nei prossimi mesi.

Famiglie e vulnerabilità

Ci sono poi alcune condizioni che rendono le famiglie più fragili e vulnerabili. Una è la presenza di una sola fonte di reddito in famiglia – “se nel complesso del campione la percentuale di famiglie che reputa il proprio reddito non completamente adeguato o insufficiente a far fronte alle necessità primarie è pari al 57%, tra le persone giovani che vivono da sole questa percentuale sale al 69%, mentre tra i genitori soli con figli arriva addirittura al 78%”.

Un altro fattore che fa la differenza è l’assenza di una casa di proprietà. Fra chi paga un affitto, sono il 76% le famiglie che ritengono il proprio reddito inadeguato. Altri elementi sono più noti, come il fatto di avere una bassa qualifica lavorativa o un basso titolo di studio.

“Un’eventuale spesa imprevista, anche di piccola entità, potrebbe quindi diventare un serio problema da affrontare per il 22% delle famiglie totali, percentuale che sale al 30% tra le persone sole non anziane, al 31% per i genitori soli con figli, e al 41% per le famiglie in affitto. Per queste famiglie, dunque, basterebbe poco per incorrere in difficoltà economiche ed essere costrette a richiedere supporto esterno”.

Ci sono poi alcune famiglie che presentano situazioni di maggiore fragilità. Sono le persone giovani-adulte che vivono da sole, le famiglie numerose con figli, quelle che si prendono cura di persone non autosufficienti.

Le persone adulte che vivono da sole hanno problemi legati spesso a contratti di lavoro temporanei e sottopagati, con un reddito inadeguato rispetto al costo della vita. Le famiglie numerose e con figli piccoli sono potenzialmente più vulnerabili per le spese elevate legate alla casa e alla presenza di criticità sul fronte lavorativo, nella conciliazione famiglia-lavoro e nell’educazione dei figli. Un altro gruppo fragile è quello delle famiglie che curano figli e persone non autosufficienti, in casa o meno, che affrontano sia problemi economici che problemi di salute e familiari.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!