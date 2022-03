Informazione, Garante Privacy: basta volti disperati dei bambini su media e social

“Basta con i volti disperati dei bambini in televisione, sui giornali e sui social network. Evitiamo di portare, almeno i più piccoli, in guerra una seconda volta, nella dimensione digitale”. È il monito che il Garante Privacy rivolge ai media, alle grandi piattaforme di condivisione di contenuti e a ciascun utente dei social network.

“L’immagine del bambino, come qualsiasi dato personale che lo riguardi – ricorda l’Autorità – dovrebbe entrare nel sistema mediatico solo quando ciò sia indispensabile o, ancora meglio, solo quando la sua pubblicazione sia nell’interesse del bambino“.

“Perché, altrimenti – prosegue – quelle fotografie e quei dati, nella dimensione digitale, perseguiteranno quei bambini per sempre, e, magari, in molti casi li esporranno a conseguenze discriminatorie di carattere sociale, culturale, religioso o politico di ogni genere; conseguenze, forse, in molti casi persino imprevedibili”.