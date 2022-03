Konsumer, Gros e Assotir firmano un accordo per la raccolta beni per l’Ucraina

Al via una catena di solidarietà sul territorio laziale. Konsumer, Gruppo GROS e Assotir firmano un accordo per la raccolta di beni di prima necessità per l’Ucraina

È stato raggiunto stamattina un accordo tra Konsumer Italia, GROS (Gruppo Romano Supermercati) e Assotir per iniziare la raccolta beni (generi alimentari e farmaci conservabili) a sostegno dell’Ucraina, sul territorio laziale.

Raccolta beni sul territorio laziale, come contribuire

I punti di raccolta – aperti tutti i fine settimana, dal 19-20 marzo fino al 9-10 aprile, saranno posizionati all’interno dei supermercati del gruppo GROS e grazie ai volontari di Konsumer e ASSOTIR saranno poi organizzati e trasportati in Polonia o Romania.

“Una associazione per i diritti del consumatore e dell’ambiente, che si ispira ai valori costituzionali italiani ed europei, non poteva non mettersi in gioco su un problema umanitario di questa portata – ha dichiarato Fabrizio Premuti, Presidente di Konsumer Italia -. Oggi, come non mai, è importante dimostrare di essere pronti ad aiutare le persone in difficoltà”.

“L’autotrasporto è vicino e solidale con le sventure del popolo ucraino e come ASSOTIR ci stiamo attivando chiedendo ai nostri associati la disponibilità ad assicurare il trasporto dei beni raccolti da Konsumer Italia e GROS”, ha aggiunto Claudio Donati, Segretario Generale ASSOTIR.

I beni raccolti saranno consegnati e distribuiti in Ucraina e ai profughi del conflitto, grazie alla Diocesi Ortodossa Romena d’Italia, al Vescovo ordinario Sua Eccellenza Mons. SILUAN e al Vescovo ausiliario e Sua Eccellenza Mons. Atanasie di Bogdania.

