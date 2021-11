In farmacia per i bambini, da oggi raccolta farmaci per minori in povertà sanitaria

Da oggi nelle farmacie aderenti torna l’iniziativa “In farmacia per i bambini”. Fino al 20 novembre si possono raccogliere farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici per i bambini in povertà sanitaria

Torna da oggi e fino a sabato 20 novembre, Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia, In Farmacia per i bambini, l’iniziativa nazionale realizzata dalla Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus insieme al Network KPMG, dedicata alla sensibilizzazione dei diritti dei più piccoli e alla raccolta di farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici per i minori in povertà sanitaria.

In farmacia per i bambini, edizione 2021

All’emergenza sanitaria Covid-19 è seguita anche quella economica e sociale, ricordano gli organizzatori. Secondo i dati Istat, in Italia nel 2020 i minori in povertà assoluta sono arrivati a 1.346.000 e sono in aumento.

«Sono moltissime le richieste di aiuto che la Fondazione Francesca Rava riceve da Case famiglia, Comunità per minori e famiglie che non riescono a far fronte alle necessità dei propri figli. Dal 15 al 20 novembre nelle farmacie aderenti tutti possiamo acquistare e donare farmaci e prodotti pediatrici per i bambini in povertà sanitaria – afferma Mariavittoria Rava, Presidente della Fondazione Francesca Rava – Tutti insieme, possiamo contribuire al raggiungimento di uno dei più importanti tra gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: Salute per tutti e per tutte le età, SDG3».

Come funziona l’iniziativa? Le farmacie aderenti sono abbinate ad una casa famiglia, comunità per minori o mamma-bambino, emporio solidale o ente che aiuta le famiglie in difficoltà nel loro territorio.

Nel 2020 in piena pandemia, nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria sono stati raccolti 220.699 prodotti per 750 enti in aiuto a 40.000 bambini in tutta Italia e all’Ospedale pediatrico NPH Saint Damien che assiste 80.000 bambini l’anno in Haiti, paese poverissimo colpito recentemente anche dal terremoto in piena emergenza Covid-19.

