PosteMobile, Codici: gli utenti devono essere risarciti

Nella giornata di ieri tutto il territorio ha registrato disservizi con l’operatore telefonico PosteMobile. Gli utenti si sono ritrovati isolati, impossibilitati a ricevere o effettuare chiamate, a utilizzare la linea internet e ad accedere al sito dell’operatore.

“Problemi sia sulla linea telefonica che sulla trasmissione dati – afferma Antonella Votta, avvocato dell’associazione Codici – iniziati la mattina, culminati intorno alle 11 e terminati soltanto la notte. Gli utenti di PosteMobile si sono trovati all’improvviso senza telefono e senza internet, e la situazione è tornata alla normalità solo oggi”.

“Sembra non essere un momento particolarmente felice per Poste – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – prima la multa dell’Antitrust per il servizio raccomandate, ora questi disservizi telefonici. Ci auguriamo che l’azienda tenga conto dei disagi patiti dai consumatori”.