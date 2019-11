Premio Dona, domani l’evento a Roma. I riconoscimenti: a Giuseppe Stigliano l’edizione 2019

Sarà Giuseppe Stigliano, CEO Wunderman Thompson (agenzia di marketing e comunicazione del gruppo WPP) e Docente di Retail Marketing Innovation, a ricevere il Premio per le personalità “Vincenzo Dona, voce dei consumatori”, edizione 2019, dedicato a Retail e Payment.

È quanto rende noto l’Unione Nazionale Consumatori in occasione dell’evento che si svolgerà domani 29 novembre, alle ore 9.00 al Teatro Argentina di Roma.

Premio Dona 2019: i pagamenti e l’everywhere shopping

«Nell’ultimo anno – dichiara il presidente dell’Unc Massimiliano Dona- si sono moltiplicati gli annunci di nuove forme di pagamento e questa spinta innovativa nel mondo payment incide profondamente anche sul punto vendita (reale o virtuale che sia) con la conseguenza che vanno a moltiplicarsi i luoghi dove possiamo fare acquisti in un continuum di ‘everywhere shopping’. Il rischio è che i consumatori perdano i punti di riferimento e si approccino agli acquisti senza la giusta consapevolezza. Per questo abbiamo dedicato questa edizione del Premio all’evoluzione dei format di vendita e degli strumenti di pagamento e il nostro Consiglio Direttivo ha scelto Giuseppe Stigliano per il riconoscimento di quest’anno: ‘per aver teorizzato un nuovo marketing del retail con un occhio sempre rivolto al mondo dei consumi e ai bisogni dei consumatori e per la sua intensa attività di educazione e formazione dei giovani, fondamentale per creare manager illuminati e consumatori consapevoli’».

A Federico Formica, giornalista di Repubblica Economia, va invece il Premio Dona per la stampa: “per l’attenzione dimostrata in questi anni verso il mondo dei consumi, raccontando l’economia reale in maniera semplice e obiettiva senza cedere a facili sensazionalismi”.

Nel corso della mattinata saranno consegnati anche il Premio Vincenzo Dona per le migliori tesi di laurea in materia di tutela dei consumatori a Elena Scarpace dell’Università degli Studi di Pavia con una tesi dal titolo: “Dal proximity marketing alla proximity experience” e Camilla Cochis dell’Università degli Studi di Torino con una tesi dal titolo: “Local e-commerce: applicazione web e mobile. Analisi e progettazione”.

Il “Premio Vincenzo Dona” per il comitato Unc sarà assegnato al Comitato di Cassino (FR), ritira il Premio la responsabile Ivana Russo.