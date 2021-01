Privacy, il Garante lancia il nuovo video: “i tuoi dati sono un tesoro”

Diritto all’oblio, dati sanitari, auto connesse, smart city riconoscimento facciale, intelligenza artificiale; il Garante Privacy lancia il nuovo video istituzionale per raccontare l’attività che l’Autorità svolge da 25 anni, a difesa della riservatezza delle persone e delle loro libertà.

Il Garante Privacy intende spiegare il valore dei dati personali e perché è importante proteggerli, nella vita di tutti i giorni, soprattutto oggi, nella dimensione digitale nella quale siamo immersi.

“È su questo che ha puntato il Garante per la privacy con questo video istituzionale – spiega l’autorità in una nota – che utilizza un linguaggio nuovo per l’Autorità e inaugura un nuovo corso nella sua comunicazione”.