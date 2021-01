Big Data e consumatori, domani il Webinar nell’ambito del progetto Consumer Angels

Durante il Webinar “Big Data e Consumatori per una tutela a prova di Futuro” saranno presentati i risultati dello studio BigData-Reclami, curato e realizzato da I-Com con la collaborazione degli Sportelli MDC di Pistoia, Salerno, Enna

Si terrà domani, 26 gennaio 2021, dalle 17:00 alle 18:30, il Webinar “Big Data e Consumatori per una tutela a prova di Futuro”, che vedrà la presentazione finale dei risultati dello studio BigData-Reclami del progetto “Consumer Angels”, curato e realizzato da I-Com con la collaborazione degli Sportelli MDC di Pistoia, Salerno, Enna. L’evento si svolgerà online, sulla piattaforma Zoom.

Tale Webinar rappresenta l’attività conclusiva del progetto Consumer Angels, nato con l’obiettivo di proporre le Associazioni di Consumatori come “angeli custodi dei consumatori”, aumentandone la consapevolezza su tematiche come sicurezza alimentare, prevenzione e riduzione degli sprechi, e-commerce, bollette, telefonia, settore bancario, ADR, Privacy, settore assicurativo, nuove tecnologie e mobiles.

Big Data, lo studio

In questo contesto, lo studio Big Data-Reclami si è confermato essere uno strumento innovativo nella raccolta a scopo predittivo di tutti i reclami trasmessi dai consumatori alle sedi.

Come verrà esposto nel Webinar, le tematiche su cui si sono concentrati i reclami hanno riguardato: richiesta di consulenza per conciliazioni legate alla telefonia; consulenza su utenze (acqua, gas e luce), su cartelle esattoriali, su interessi, mutui, banche ed altre questioni finanziarie.

Al Webinar parteciperanno:

Stefano DA EMPOLI, Presidente I-Com

Antonio LONGO, Coordinatore nazionale Movimento Difesa del Cittadino

Lorenzo PRINCIPALI, Senior Research Fellow I-Com

Mariano BALDI, Esperto TLC e componente del CNU

Giovanni CALABRÒ, Direttore Generale Tutela del Consumatore AGCM

Claudio FIORENTINI, Responsabile Associazioni e Stakeholders Enel Italia

Antonella MAGLIOCCO, Capo Servizio Tutela Individuale dei Clienti Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria Banca d’Italia

Marzia MINOZZI, Responsabile Affari Istituzionali e Regolamentazione Asstel

Mario STADERINI, Direttore Tutela dei consumatori AGCOM

Romano STASI, Segretario generale ABI Lab

Francesco LUONGO, Presidente Movimento Difesa del Cittadino

Modera: Andrea PICARDI, Direttore Comunicazione I-Com

Come partecipare all’evento

Il Webinar sarà raggiungibile al seguente link. Qualora il link non dovesse essere disponibile per qualsiasi ragione, sarà possibile accedere alla videochiamata tramite i dati indicati in basso.

https://us02web.zoom.us/j/88364386449?pwd=dmQxN0FJRUZvbU1IeDltSmtLYzNIUT09

ID webinar 883 6438 6449

Passcode webinar 354696

Il progetto “Consumer Angels” è finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico (ai sensi del D.M.07/02/2018) e realizzato in partenariato dalle Associazioni dei Consumatori Unione Nazionale Consumatori, U.Di.Con. e Movimento Difesa del Cittadino.