Cittadinanzattiva, giovani e salute: gli studenti di Catania, Campobasso e Treviso premiati per il contest "Health for the Youngs" (Credit immagine Cittadinanzattiva)

Nella corsa per promuovere la consapevolezza sulla salute tra i giovani, gli studenti di Catania, Campobasso e Treviso emergono come protagonisti aggiudicandosi i primi posti nel contest della terza edizione di “Health for the Youngs“, il progetto presentato oggi da Cittadinanzattiva. Questo programma, ideato nel 2020 e che ha coinvolto finora circa 760 studenti e 70 docenti, si propone di educare gli studenti delle scuole secondarie sui temi della prevenzione, dell’antimicrobico resistenza e dei vaccini, equipaggiandoli con le conoscenze necessarie per adottare corretti comportamenti di igiene e prevenzione.

I dati emersi dall’indagine di Cittadinanzattiva

L’indagine condotta da Cittadinanzattiva in 9 classi di 5 istituti secondari di secondo grado ha fornito dati più interessanti. Più della metà degli studenti conosce il calendario vaccinale, ma uno su cinque non è a conoscenza dell’antimicrobico resistenza. Tuttavia, la maggior parte di loro comprende l’importanza della prevenzione, e due su tre comprendono i motivi per cui è importante vaccinarsi, ossia per prevenire malattie infettive e per tutelare i soggetti a rischio.

Le azioni utili per prevenire le infezioni sono ben conosciute dagli studenti, con la maggioranza che indica il lavaggio frequente delle mani e il coprirsi la bocca mentre si starnutisce o tossisce. Tuttavia, c’è ancora una minoranza che non comprende appieno il concetto di antimicrobico resistenza, dimostrando la necessità continua di informazione e educazione su questo argomento critico.

Il contest scolastico “health for the Youngs”

La terza edizione di “Health for the Youngs” ha visto un’innovazione significativa: un percorso didattico che ha coinvolto gli studenti nella progettazione di attività di divulgazione per le altre classi. Questo approccio partecipativo ha permesso agli studenti di diventare attori attivi nella diffusione della conoscenza sulla salute tra i loro coetanei.

Durante l’evento di premiazione, le classi vincitrici sono state annunciate e premiate per i loro sforzi. La classe 3°M del Liceo G. “Galilei” di Catania si è aggiudicata il primo posto, seguita dalla classe 2°H dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Marconi” di Campobasso e dalla classe 3°I dell’Istituto di Istruzione Superiore “F. Besta” di Treviso.

Questi studenti non solo hanno ricevuto riconoscimenti materiali, ma anche l’opportunità di vedere i propri storyboard trasformati in un video disponibile sul canale YouTube di Cittadinanzattiva. Per le altre classi e i docenti che hanno partecipato, l’esperienza è stata altrettanto preziosa. La condivisione di conoscenze e la collaborazione tra studenti e insegnanti sono fondamentali per creare una cultura della salute e della prevenzione nelle scuole e nella società nel suo complesso.

“La promozione della salute e della cultura della prevenzione fra i più giovani è un asse portante delle iniziative di Cittadinanzattiva, ancor più dopo l’emergenza pandemica. Sono stati anni nei quali i ragazzi hanno sperimentato sofferenze e disagi, derivanti in primo luogo dall’isolamento sociale, ma allo stesso tempo hanno mostrato grande energia e preso consapevolezza di temi importanti, di come la salute sia un fenomeno globale che può essere tutelata solo con l’impegno e la responsabilità condivisa di tutti, a cominciare dalle giovani generazioni. Con questo progetto abbiamo voluto dar voce a loro e renderle protagonisti di scelte importanti per la propria salute”, dichiara Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva.

In un’epoca in cui la salute pubblica è sempre più importante, iniziative come “Health for the Youngs” giocano un ruolo nel formare i cittadini consapevoli e responsabili di domani. Educare i giovani sui temi della salute non solo li protegge individualmente, ma contribuisce anche a costruire una società più sana e resiliente.

