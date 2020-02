Coronavirus & scuola: gite sospese fino al 15 marzo e certificato medico dopo 5 giorni di malattia

«Gli studenti non perderanno l’anno scolastico e sosterremo un piano di didattica a distanza». È quanto assicura la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Viaggi d’istruzioni e gite sospese fino al 15 marzo, certificato medico dopo 5 giorni di malattia e possibilità di attivare la didattica a distanza sono le misure previste dal Governo per le scuole

«Non daremo spazio a notizie false e allarmismi inutili. Gli studenti non perderanno l’anno scolastico e sosterremo un piano di didattica a distanza». È quanto assicura la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Le ultime decisioni prese dal Governo sul tema scuola prevedono la sospensione delle gite scolastiche e delle uscite didattiche fino al 15 marzo e la possibilità di attivare le lezioni a distanza per quelle scuole che siano state chiuse. Gli studenti che saranno assenti per malattia per più di 5 giorni, fino al 15 marzo, dovranno portare il certificato medico.

Le misure per la scuola

Dai viaggi di istruzione, alla didattica a distanza nelle scuole dove le attività sono sospese per l’emergenza sanitaria: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con le misure di contenimento dell’epidemia, contiene anche una serie di indicazioni per il mondo della scuola. Alle prese con tanti dubbi, a partire dalle conseguenze della chiusura per le regioni interessate fino ad arrivare alla circolazione di false notizie su inesistenti blocchi in tutta Italia, tanto è vero che la bufala sulla chiusura nazionale ha richiesto la smentita ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

«La nostra task force è operativa da giorni. Come Ministero saremo al fianco delle scuole per ogni possibile chiarimento e supporto – ha detto la ministra Azzolina – Le istituzioni sono tutte in campo per i cittadini. Siamo impegnati per fare ciò che occorre. Non servono allarmismi e, soprattutto, non bisogna assolutamente credere alle notizie che girano senza fonte o che non sono verificate. Invito tutti a rifarsi esclusivamente alle fonti ufficiali che hanno tutto l’interesse a informare correttamente i cittadini».

In particolare, per effetto del provvedimento, «sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche – informa il Ministero – È possibile esercitare il diritto di recesso come previsto dal codice del turismo. Fino al prossimo 15 marzo la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avverrà solo dietro presentazione di certificato medico».

I dirigenti scolastici delle scuole in cui l’attività didattica è stata sospesa per l’emergenza sanitaria possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza, ponendo particolare attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.