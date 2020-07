Solidarity Award, ASviS ottiene il Premio ONU con l’iniziativa #AlleanzaAgisce

ASviS vince il Solidarity Award con la sua iniziativa #AllenazaAgisce, un portale che ha raccolto e diffuso centinaia di azioni di solidarietà messe in campo da quasi 500 tra aderenti e associati della sua Rete

Centinaia di iniziative messe in campo da quasi 500 tra aderenti e associati, è il risultato raggiunto da ASviS, che ha ottenuto il riconoscimento “Solidarity Award” nell’ambito della campagna dell’ONU “SDG Action Awards 2020”, con il suo progetto #AlleanzaAgisce.

#AlleanzaAgisce, un portale per le iniziative solidali

L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) ha creato un portale che ha raccolto, illustrato e reso visibili tutte le iniziative messe in campo dalla sua Rete, in risposta all’emergenza sanitaria: dalle raccolte fondi alle donazioni, ma anche webinar, libri gratuiti, campagne, laboratori, nuove piattaforme educative.

“Siamo molto onorati di ricevere questo riconoscimento, che premia soprattutto la generosità e la solidarietà espressa dalle centinaia di organizzazioni aderenti all’ASviS durante il periodo più difficile che il Paese ha attraversato – dichiara Enrico Giovannini, Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. –

#AlleanzaAgisce è una delle molteplici attività che l’ASviS ha realizzato durante il lockdown, tra le quali vorrei ricordare l’elaborazione della proposta – insieme al Forum Disuguaglianze e Diversità – dell’istituzione del reddito di emergenza, che sta consentendo di aiutare centinaia di migliaia di persone tra le più vulnerabili, nel pieno rispetto dello spirito dell’Agenda 2030, il cui motto è proprio di non lasciare nessuno indietro”.

La UN SDG Action Campaign

Cinquanta le iniziative premiate dall’UN SDG Action Campaign, per l’impegno profuso nel raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile e a sostegno delle persone in difficoltà nel corso della pandemia da Covid-19.

“Abbiamo bisogno di speranza, abbiamo bisogno di solidarietà e abbiamo bisogno di azioni coordinate e creative nell’ambito degli SDG. Nel mezzo della crisi sanitaria globale, abbiamo assistito ovunque a esempi forti di solidarietà fra la gente – ha dichiarato la direttrice Marina Ponti. – Ci congratuliamo con Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

per la sua solidarietà e la loro determinazione nel migliorare la vita degli altri, per il loro essere fonte di resilienza e speranza durante una crisi.”