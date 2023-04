Turismo, Federconsumatori: Fabilia Group annulla le prenotazioni ma ancora nessun rimborso

Nelle ultime settimane sono molti i cittadini che si sono rivolti allo sportello Sos Turista di Federconsumatori, per richiedere assistenza relativamente alla società Fabilia Group SpA. “La catena, specializzata nelle vacanze esclusive per famiglie con bambini, ha sospeso l’attività annullando le prenotazioni, ma – spiega l’associazione in una nota – a tutt’oggi, non ha provveduto a rimborsare gli utenti”.

“Sebbene la società, in data 27 dicembre 2022, abbia richiesto l’applicazione delle misure protettive del patrimonio – spiega ancora Federconsumatori – sembra che il Consiglio di Amministrazione, rendendosi conto del perdurare delle difficoltà economiche, abbia rinunciato al percorso della Composizione negoziata ed all’applicazione delle misure protettive già confermate dal Tribunale di Ravenna”.

Fabilia Group, i consigli di Federconsumatori per gli utenti

Non essendo stata ancora dichiarata alcuna procedura concorsuale, l’associazione consiglia a coloro che hanno prenotato un soggiorno presso una struttura Fabilia e non hanno potuto usufruire dei servizi, di inviare la richiesta di rimborso secondo le modalità previste per legge: tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede legale della società (Fabilia Group, Via VI Traversa Pineta 16 – 48015 – Cervia – RA) o tramite PEC all’indirizzo di posta certificate dell’azienda fabiliajesolo@legalmail.it.

“Monitoreremo attentamente la situazione, soprattutto per quanto riguarda il corretto avvio delle procedure di ristoro – sottolinea Federconsumatori. – Troviamo estremamente curioso e allarmante, in tal senso, che sul sito della società non sia presente alcun avviso circa lo stato in cui versa, anzi, al contrario, è possibile prenotare una vacanza. Facciamo appello alla società, affinché dia tempestiva informazione ai cittadini sullo stato delle prenotazioni”.

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi alle sedi Federconsumatori presenti su tutto il territorio nazionale, oppure contattare lo sportello Sos Turista (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30) al numero 059.251108 o all’indirizzo mail info@sosvacanze.it .