Tutela dei consumatori, via libera alla Commissione parlamentare di inchiesta

Oggi è arrivato il via libera unanime dell’Aula della Camera all’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti.

Tra i compiti della Commissione, quello di “indagare sulle forme più ricorrenti di truffe o di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori e degli utenti nella fornitura di beni e servizi, quali le clausole vessatorie nei contratti, l’utilizzo improprio dei dati personali, la pubblicità ingannevole e altri fenomeni assimilabili”, e di indagare “sul riporzionamento, sull’obsolescenza programmata, nonché sulla qualità dei servizi pubblici essenziali”.

La Commissione, inoltre, avrà il compito di monitorare lo stato di attuazione della legislazione in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

L’Unione Nazionale Consumatori ha accolto favorevolmente la notizia, ma chiede che la Commissione “non si limiti ad indagare”.

“Occorre, quindi, che la relazione annuale della Commissione diventi, insieme a quella dell’Antitrust, oggetto di valutazione per la predisposizione della Legge annuale per il mercato e la concorrenza” conclude Dona.

Analogo il parere del Codacons, che ha espresso dubbi circa i possibili benefici concreti per i cittadini.

“Sono anni che il Parlamento convoca in audizione le associazioni dei consumatori per raccogliere il parere degli utenti sulle varie leggi, parere che spessò però non viene ascoltato – afferma il presidente Carlo Rienzi. – Basti pensare al fallimento della legge sulla class action, lontanissima dall’azione collettiva in vigore negli altri Paesi, che rappresenta in Italia un’arma spuntata non in grado di tutelare realmente i consumatori”.