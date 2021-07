Vacanze estive, l’89% degli italiani porterà con sé gli animali domestici

Secondo Osservatorio Quattrozampeinfiera 2021 è cresciuta l’attenzione verso i propri animali domestici. Ogni italiano in vacanza spende, per gli amici a quattro zampe, circa 100 euro tra medicine, prodotti contro lo stress da viaggio, trasportini comodi, creme solari e così via

Tra i numerosi gli italiani che godranno delle vacanze estive, l’89% porterà con sé il proprio amico a quattro zampe. La motivazione principale è la convinzione che i propri animali facciano parte appieno della famiglia (oltre il 98%) e soprattutto perché le strutture ricettive hanno adeguato ulteriormente i loro standard pet friendly.

Questo è il dato emerso dall’Osservatorio Quattrozampeinfiera 2021, che da anni effettua indagini volte a comprendere le abitudini dei proprietari verso i loro animali. La ricerca è stata svolta a Milano, Bologna, Padova, Roma, Torino e Napoli: tappe in cui è stata presentata la manifestazione.

Italiani e animali in vacanza, crescono cura e attenzione

Secondo l’indagine, la meta più ambita dagli italiani rimane il mare per il 68% degli intervistati, a seguire la montagna per il 23%.

La struttura per eccellenza prescelta è la casa, di proprietà o in affitto, per il 54% degli intervistati, a seguire il 21% si recherà in hotel e in minor numero utilizzeranno i campeggi (16%).

Per portare con sé il proprio animale, ogni italiano spende circa 100 euro tra medicine, prodotti contro lo stress da viaggio, trasportini comodi, creme solari e così via. Alcuni stipulano persino un’assicurazione per coprire i danni provocati involontariamente a terzi da parte dell’animale domestico.

Negli anni, inoltre, è cresciuta l’attenzione e la cura da parte dei pet owner nei confronti dei propri animali, lo si evince analizzando i dati di spesa raccolti. Si è notato inoltre che il centro/sud spende nettamente di più (circa l’80%) rispetto ai possessori del nord per il proprio pet in vacanza.

“Sono numerose sono le aree tematiche della la manifestazione Quattrozampeinfiera dedicate alla formazione e l’informazione del possessore di animale da compagnia – afferma Alessandra Aspesi, Responsabile comunicazione e marketing –. In tema vacanze si possono incontrare le strutture pet friendly più in voga in Italia, scoprire tutti i prodotti e i servizi utili per affrontare al meglio il viaggio, apprendere le pratiche di rilassamento da fare con il proprio pet e interfacciarsi con gli esperti di settore per organizzare al meglio la propria vacanza”.

La manifestazione è inserita nel calendario 2021 di Events Factory Italy, di BolognaFiere. La prossima tappa si svolgerà a Milano il 2 e 3 ottobre al Parco Esposizioni Novegro, a seguire, la manifestazione presenzierà per la prima volta, alla fiera di Vicenza il 20 e 21 novembre.