Violenza sulle donne, Istat: nel 2021 aumentano le chiamate al 1522

Sono ancora in aumento le chiamate al numero 1522 contro la violenza sulle donne e lo stalking. Nel primo trimestre 2021 l’Istat ha rilevato, infatti, 7.974 chiamate valide e 4.310 vittime, in aumento rispetto al primo trimestre del 2020 (+38,8%).

Cresce anche la quota delle richieste di aiuto tramite chat, che costituiscono il 16,3% delle modalità di contatto (erano pari all11,5% nel primo trimestre del 2020).

Il servizio 1522 svolge, oltre all’ascolto, un’importante funzione di snodo a livello territoriale tra i servizi a supporto di coloro che vi si rivolgono: infatti, nel 66,5% dei casi, le vittime sono state indirizzate verso un servizio territoriale (dato in diminuzione rispetto ai trimestri del 2020) e, di queste, 2.462 (57,1%) sono state inviate ad un Centro antiviolenza.

Violenza sulle donne, aumenta la richiesta di aiuto da parte delle vittime

In particolare, la “richiesta di aiuto da parte delle vittime di violenza” e le “segnalazioni per casi di violenza” sono le principali motivazioni che spingono a contattare il numero verde, ed insieme rappresentano il 48,3% (3.854) delle chiamate valide. Nel periodo considerato, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, queste sono cresciute del 109%, mentre diminuiscono le chiamate per avere informazioni sul numero 1522 (-37,6%).

“L’analisi dei dati provenienti dalle chiamate al 1522 può fornire indicazioni utili all’evoluzione del fenomeno nel corso del lockdown, ma soprattutto del trend delle richieste di aiuto – spiega l’Istat. – Le campagne di sensibilizzazione promosse dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri sui canali televisivi, e rilanciate sui social tra la fine di marzo ed aprile, hanno rinforzato, infatti, il messaggio sull’importanza della richiesta di aiuto per uscire dalla violenza, che alla luce dei nuovi dati aggiornati, confermano la loro rilevanza”.

Le vittime segnalano di aver subito diverse forme di violenza

Sono l’84,8% le persone che hanno chiamato per la prima volta il 1522 nel primo trimestre 2021. Tra le vittime questo dato raggiunge l’88,1%.

Il 37,9% ha segnalato una tipologia di violenza, ma nel 62,1% dei casi le vittime hanno denunciato di avere subito più forme di violenza (più in particolare, 2 nel 23,3% e 3 o più forme di violenza nel 38,8% di casi). E, nella maggior parte dei casi, si tratta di violenza fisica e psicologica.