Volontariato ambientale, al via la stagione estiva 2024 di Legambiente

Legambiente apre le iscrizioni per il volontariato ambientale della stagione estiva 2024 con proposte per tutte le fasce d’età

Legambiente, volontariato: via alla stagione estiva 2024 per vivere un’esperienza di cittadinanza attiva a tutela dell’ambiente (Foto Credit Legambiente)

Volontariato ambientale, Legambiente apre le iscrizioni per la stagione estiva 2024 con proposte per tutte le fasce d’età. Sono oltre 60 i campi previsti per la stagione da giugno a ottobre. Le esperienze offerte dal programma di Legambiente sono diverse e situate in spiagge, parchi e montagne di tutta Italia.

L’obiettivo che unisce ogni programma è la salvaguardia e la tutela degli ambienti naturali grazie all’impegno alla condivisione e collaborazione di chiunque abbia voglia di impegnarsi in queste attività. La durata del progetto varia da una settimana a dieci giorni ed è rivolto a giovani adulti, ragazzi e famiglie.

“L’esperienza dei campi può fare la differenza nella lotta alla crisi climatica e al degrado ambientale. I volontari e le volontarie, infatti, attraverso il loro impegno acquisiscono consapevolezza sull’impatto che l’uomo ha sull’ambiente, osservando da vicino anche gli effetti dei cambiamenti climatici sui territori e attuando al tempo stesso interventi per porne rimedio. L’obiettivo – spiega Mattia Lolli, responsabile volontariato Legambiente – è costruire una rete di persone informate e coscienti che con il loro esempio di cittadinanza attiva possano dare gambe a un cambiamento dal basso. I campi sono anche l’occasione per svolgere attività concrete a supporto e sostegno di un territorio e della comunità che lo abita; pertanto, data la specificità di alcuni lavori, all’inizio di ogni esperienza viene fornita l’adeguata formazione ai partecipanti, insieme alle informazioni sul contesto in cui si va ad agire, in modo che i volontari e le volontarie possano essere protagonisti attivi della rigenerazione di quel luogo”.

Per consultare l’elenco completo e iscriversi: https://volontariato.legambiente.it/

Esperienze da nord a sud: insieme nella lotta alla crisi climatica

Legambiente anche quest’anno s’impegna a coprire tutto il territorio offrendo differenti tipi di esperienze, ad esempio, per l’ottavo anno consecutivo torna “Vele spiegate”, campi di barca dedicati alla vita in mare all’insegna della salvaguardia e rispetto di esso.

Nel corso della settimana dedicata al campo, i volontari non solo apprenderanno alcune conoscenze di vela storica ma contribuiranno ad attività di pulizia di spiagge difficilmente raggiungibili via terra e al monitoraggio dei rifiuti attraverso la tecnica del Beach Litter secondo il protocollo europeo.

Da giugno a settembre, dunque, sarà imperdibile l’esperienza di salpare “a vele spiegate” nelle acque dell’arcipelago toscano mediante differenti turnazioni.

E ancora, tra i campi aperti alla fascia adulta c’è “Sua Maestà, il Pratomagno”: dal 27 luglio al 3 agosto, nella località Loro Ciuffenna, in provincia di Arezzo, ci si dedicherà alla salvaguardia di alcuni luoghi montani e a lavori di manutenzione e ripristino della rete sentieristica.

Ma non solo, infatti, la nuova stagione dei campi con Legambiente prevede anche esperienze di volontariato indirizzate esclusivamente alla fascia d’età 14-17. A Torchiara (SA), i giovani volontari animeranno durante l’ultima settimana di luglio i laboratori didattici di “RiciclaEstate”, la storica campagna estiva sui rifiuti organizzata dal comitato regionale dell’associazione, e supporteranno l’organizzazione di “festAmbiente Alto Cilento”. Cambiando latitudine, infine, nel campo di Castelnovo del Friuli (PN), i ragazzi – dal 24 giugno al 3 luglio – potranno collaborare al ripristino sentieristico storico e alla rimozione della vegetazione infestante.

