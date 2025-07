Dazi al 15%, l’accordo Usa-Ue e qualche dato sull’Italia

Gli Stati Uniti impongono alle Ue dazi al 15%. Questa la percentuale, frutto dell’accordo raggiunto fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la Ue. Ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: “Abbiamo stabilito un’aliquota tariffaria unica del 15 per cento per la stragrande maggioranza delle esportazioni dell’UE. Questo tasso si applica alla maggior parte dei settori, tra cui automobili, semiconduttori e prodotti farmaceutici”.

Together, the EU and the US are a market of 800 million people.

And nearly 44 percent of global GDP.

It’s the biggest trade deal ever ↓ https://t.co/rG3cHebXEk

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 27, 2025