Campeggi, estate 2025: prenotazioni su del 6%, costi a più 2%

Prosegue la stagione positiva per i campeggi. Quest’anno prenotazioni ancora su. Per una famiglia di quattro persone, una settimana di vacanza in località di mare e in alta stagione costerà in media 1600 euro secondo l’analisi di Federconsumatori

I campeggi continuano a vivere una stagione positiva. Fra aumento dei costi di hotel e alberghi e voglia di trascorrere una vacanza all’aria aperta – tendenza che si è affermata post covid e da allora non è mai fermata – i campeggi continuano a riscuotere il favore di chi cerca per quanto possibile di far quadrare i conti e di concedersi ferie a contatto con la natura.

Quest’anno le prenotazioni aumentano del 6%, afferma Federconsumatori, che ha monitorato i costi medi dei campeggi e delle vacanze all’aria aperta per una famiglia di quattro persone, per una settimana e in alta stagione. In generale quest’anno solo poco più di quattro italiani su dieci andrà in vacanza, spesso per una pausa ridotta, dai 3 ai 5 giorni.

Una settimana in campeggio, i prezzi

Chi sceglierà il campeggio dovrà far fronte ad aumenti medi dei prezzi del 2%, spiega Federconsumatori.

L’associazione segnala rincari contenuti rispetto agli anni passati: su base nazionale, gli aumenti riguardano soprattutto il prezzo della piazzola per la tenda grande (+7%) e la lodge tent (+7%). In controtendenza il costo per l’ingresso dei cani, che scende del 16%.

Secondo le stime dell’associazione, per trascorrere una settimana in campeggio in una località balneare una famiglia di 2 adulti e 2 bambini spenderà quest’anno, in alta stagione, poco meno di 1600 euro fra piazzola, ingressi, pasti e servizi balneari, il 3,4% in più rispetto al 2024.

Chi, invece, non vuole rinunciare alla comodità e preferisce soggiornare in bungalow spenderà 2.600 euro, il 2,5% in più rispetto al 2024 e il 65% in più rispetto alla soluzione in tenda. La sistemazione in bungalow in alta stagione nel camping, calcola Federconsumatori, avrà un costo di circa 1230 euro a settimana.

Chi invece vuole sperimentare il contatto con la natura senza rinunciare alla comodità può scegliere il glamping (campeggio “glamour”): una tenda di lusso, o comunque una locazione comoda e green, in cui si dispone di tutta l’attrezzatura necessaria. In questo caso, in lodge tent, il costo ammonterà a 2.415 euro per una settimana, il 4,9% in più rispetto allo scorso anno.