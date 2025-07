Europa, la settimana dalla voce dei protagonisti

La settimana europea, raccontata dai protagonisti delle politiche europee e italiane. Da TotalEU Production, agenzia europea di video news che copre tutti i principali eventi delle istituzioni europee a Strasburgo e a Bruxelles, arriva la sintesi video della settimana europea che va dal 14 al 18 luglio.

Europa, dazi

Uno dei temi che ha attraversato tutta la settimana è sicuramente quello dei dazi annunciati dagli Stati Uniti. Lunedì 14 luglio in un punto stampa al Consiglio dell’Ue a margine del Consiglio degli Affari esteri il commissario per il Commercio, Maroš Šefčovič, ha ribadito l’importanza delle negoziazioni, che sono l’unico modo per trovare un accordo in vista della nuova deadline del 1° Agosto sui dazi statunitensi.

La settimana si è aperta con l’annuncio dell’amministrazione statunitense: dazi al 30% dal 1 agosto per l’Unione europea. Nella lettera inviata dal presidente Trump alla Ue e pubblicata online, si legge: “Abbiamo avuto anni per discutere delle nostre relazioni commerciali con l’Unione Europea e abbiamo concluso che dobbiamo abbandonare questi deficit commerciali a lungo termine, ampi e persistenti, generati dalle Sue politiche tariffarie e non tariffarie e dalle Sue barriere commerciali. Le nostre relazioni sono state, purtroppo, tutt’altro che reciproche. A partire dal 1 agosto 2025, applicheremo all’Unione Europea una tariffa di solo il 30% sui prodotti UE spediti negli Stati Uniti, distinta da tutte le tariffe settoriali”.