Roaming gratuito in Ue, raggiunto l’accordo: sarà valido fino al 2032

L’Europa ha trovato l’accordo sul roaming fino al 2032. Parlamento europeo e Consiglio hanno infatti trovato un accordo politico sul nuovo regolamento sul roaming, che prorogherà fino al 2032 l’attuale sistema per cui i cittadini non possono essere soggetti a tariffe supplementari per le chiamate effettuate o per i dati utilizzati quando viaggiano nell’Ue.

Dovrà inoltre essere garantita migliore qualità per i consumatori (significa non abbassare i servizi da 4G a 3G) e l’accesso alle comunicazioni di emergenza. L’accordo viene esteso al 5G.

«I cittadini – informa la Commissione europea in una nota – potranno effettuare chiamate, inviare messaggi e usare dati mobili quando viaggiano nell’UE senza costi aggiuntivi e con la stessa qualità di cui usufruiscono nel proprio paese. Essi disporranno inoltre di migliore accesso alle comunicazioni di emergenza indipendentemente da dove si trovano in Europa e avranno il diritto di ricevere informazioni chiare quando un servizio che utilizzano in roaming potrebbe comportare tariffe supplementari involontarie. Il regolamento entrerà in vigore il 1º luglio 2022 ».

«Viaggiare all’estero senza doversi preoccupare delle bollette telefoniche rappresenta un elemento tangibile dell’esperienza del mercato unico dell’UE», ha detto Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, spiegando che l’esperienza del roaming sarà migliorata per qualità, servizi e trasparenza.

Spiega Margrethe Vestager , Vicepresidente esecutiva per Un’Europa pronta per l’era digitale: «Dal 2017 abbiamo beneficiato dell’abolizione delle tariffe di roaming. Oggi abbiamo assicurato il mantenimento di questi vantaggi per altri 10 anni , così da poter rimanere connessi ed effettuare chiamate, inviare messaggi e navigare in internet senza costi aggiuntivi quando viaggiamo nell’UE. Allo stesso tempo, con questo nuovo regolamento miglioriamo anche la qualità dell’esperienza di roaming».

Enjoying free roaming within the EU? @Europarl_EN and @EUCouncil reached a political agreement to prolong roaming free regulation to 10 more years.

Europeans will be able to continue calling, texting and using mobile data while travelling within the EU at no extra costs!

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) December 9, 2021