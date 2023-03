Sicurezza prodotti di consumo, dal Parlamento Ue nuove norme a tutela dei consumatori

Più sicurezza per i prodotti di consumo, con nuove norme legate alle tecnologie e all’aumento delle vendite online – le piattaforme ad esempio dovranno rimuovere velocemente i prodotti pericolosi. Con una maggiore protezione per i consumatori vulnerabili come bambini e disabili. E rendendo più efficaci i richiami.

È quanto prevedono le norme riviste sulla sicurezza dei prodotti di consumo non alimentari, approvate oggi dal Parlamento europeo (con 569 voti favorevoli, 13 contrari e zero astensioni) che richiedono più alti requisiti di sicurezza per i prodotti venduti sia nei negozi sia online. Il nuovo regolamento allinea la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti agli ultimi sviluppi in materia di digitalizzazione e al forte aumento degli acquisti online, spiega una nota del Parlamento europeo. Il testo dovrà ora essere approvato formalmente anche dal Consiglio. Il regolamento si applicherà una volta trascorsi 18 mesi dall’entrata in vigore.

«Grazie a questa legge stiamo proteggendo i nostri consumatori più vulnerabili, in particolare i bambini – ha detto la relatrice Dita Charanzová (Renew, CZ) –Nel 2020, il 50% dei prodotti elencati come pericolosi proveniva dalla Cina. Con questa legge, abbiamo fatto un passo cruciale contro coloro che non vendono prodotti sicuri in Europa. Ogni prodotto venduto potrà essere ricollegato a qualcuno che si assume la responsabilità all’interno dell’UE. I prodotti non sicuri saranno rimossi dai siti web in due giorni. I consumatori saranno informati direttamente via e-mail se hanno acquistato un prodotto non sicuro. Inoltre, avranno diritto a una riparazione, sostituzione o rimborso se un prodotto viene richiamato. Una volta che questa legge sarà in vigore, ci saranno meno prodotti pericolosi in Europa».

Sicurezza prodotti di consumo, consumatori vulnerabili ed e-commerce

Per garantire che tutti i prodotti immessi sul mercato siano sicuri per i consumatori, il regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti prevede che durante le valutazioni della sicurezza si tenga conto anche dei rischi per i consumatori più vulnerabili, come i minori, degli aspetti di genere e dei rischi per la cibersicurezza.

Ci si concentra sull’e-commerce e sulla necessità di una veloce rimozione online dei prodotti pericolosi. Ci saranno più obblighi per fabbricanti, importatori e distributori. Più poteri per le autorità di vigilanza del mercato. E obblighi chiari per i fornitori di mercati online. Per limitare i rischi, questi dovranno collaborare con le autorità di vigilanza del mercato, che, a loro volta, potranno ordinare ai mercati online di rimuovere o disabilitare l’accesso alle offerte di prodotti pericolosi senza indebito ritardo e in ogni caso entro due giorni lavorativi. I prodotti provenienti da paesi non UE potranno essere immessi sul mercato solo se un operatore economico stabilito nell’Unione europea si assume la responsabilità della loro sicurezza.

I richiami dei prodotti pericolosi dovranno funzionare meglio. A oggi, dice il Parlamento europeo, i tassi di restituzione sono ancora bassi e si stima che un terzo dei consumatori europei continui a utilizzare prodotti richiamati. Se un prodotto dev’essere richiamato, i consumatori ne dovranno essere informati direttamente e avranno diritto alla riparazione, alla sostituzione o al rimborso. I consumatori avranno inoltre il diritto di presentare reclami o di intraprendere azioni collettive. Le informazioni sulla sicurezza dei prodotti e sulle possibilità di ricorso dovranno essere rese disponibili in un linguaggio chiaro e comprensibile. Sarà inoltre modernizzato il Safety Gate, il sistema di allarme rapido per i prodotti pericolosi.

