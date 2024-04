“Usa il tuo voto”: la nuova campagna in vista delle elezioni europee

La strategia di comunicazione istituzionale del Parlamento europeo, focalizzata su un approccio multidimensionale, comprende una serie di iniziative mirate in vista delle prossime elezioni europee di giugno. Tra queste, spicca il potente slogan “Usa il tuo voto, non lasciare che gli altri decidano per te“, che sottolinea l’importanza della partecipazione democratica.

Questa fase della campagna coinvolge una varietà di mezzi, inclusi eventi di attività di promozione digitale, il coinvolgimento di partner pubblici e privati, iniziative di cittadinanza attiva e programmi educativi su misura. “Usa il tuo voto” è il cortometraggio trainante dell’intera campagna di comunicazione.

Il cortometraggio “Usa il tuo voto”

Un fulcro centrale della campagna è il cortometraggio “Usa il tuo voto”, che raccoglie le testimonianze di cittadini anziani provenienti da vari paesi dell’Ue. Attraverso le loro esperienze personali, il video trasmette il valore intrinseco della democrazia e l’importanza fondamentale del diritto al voto per plasmare il futuro dell’Europa.

In questo clima di crescente polarizzazione, il parlamento europeo afferma il suo impegno a promuovere il dialogo, l’unità e la cittadinanza attiva. Il cortometraggio “Usa il tuo voto” è accompagnato da nove versioni adattate per la televisione, il cinema, la radio e i social media, che saranno diffusi in tutti i paesi dell’UE a partire dal 29 aprile 2024. Questi strumenti comunicativi sono progettati per stimolare il pensiero critico e incoraggiare una partecipazione attiva alle elezioni.

L’importanza del voto

La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha sottolineato l’urgenza di partecipare attivamente alle elezioni, affermando che “ogni voto è importante” e che sarà il voto a determinare il corso che l’Europa prenderà nei prossimi anni.

I risultati del sondaggio Eurobarometro della primavera 2024, condotto dal Parlamento europeo su più di 26.000 cittadini in tutti i paesi dell’UE, indicano un crescente interesse e impegno nei confronti delle elezioni. Il 60% degli intervistati ha mostrato interesse nelle elezioni del giugno 2024, mentre il 71% si è detto incline a votare. Questi dati riflettono un aumento significativo rispetto alle elezioni precedenti e indicano un consenso diffuso sull’importanza del voto per preservare la democrazia e garantire un futuro migliore per le prossime generazioni.

