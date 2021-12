Natale 2021, auguri da Help Consumatori

Per noi di Help Consumatori ci saranno nuove sfide e nuovi ambiziosi traguardi cui puntare, per guardare l’orizzonte e spingerlo un po’ più in là. Torneremo online il 3 gennaio 2022. Auguri di cuore

Sarà Natale anche quest’anno e saranno feste che forse non ci aspettavamo. Sarà un Natale ancora diverso da un prima ormai sfuggente, perché da quel lontano tempo che fu prima della pandemia – due anni che sembrano decenni – molto è cambiato ma niente è più “normale”, se mai ha avuto un senso questa parola desueta e senza senso.

Sarà Natale anche quest’anno, forse non come lo immaginavamo. Arriverà col suo carico di speranze e nostalgie, di impazienza e di sorrisi, di divertimento e di ansie, di malinconia e di gioia e allegria. Arriverà per tutte le famiglie che riusciranno a ritrovarsi e per quelle che rimarranno distanti ma unite con i fili della speranza e dell’amore.

Arriveranno feste e arriverà un nuovo anno.

Nel 2022 per noi di Help Consumatori ci saranno nuove sfide e nuovi ambiziosi traguardi cui puntare, per guardare l’orizzonte e spingerlo un po’ più in là. Non anticipiamo nulla perché, come si dice, è work in progress. Una cosa però la possiamo anticipare. Noi ci saremo, informazione libera al vostro fianco, pieni di imperfezioni ma onesti, non esenti da errori ma con una forza, che è quella della nostra passione. Per questo vi auguriamo feste sincere, serene e appassionate.

Torneremo online con le news aggiornate il 3 gennaio 2022.

Auguri di cuore.