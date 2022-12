Natale 2022, auguri da Help Consumatori

Arriverà Natale e ci troverà qui, con la gioia nel cuore e le lacrime agli occhi, un po’ bambini e un po’ Grinch. Arriverà Natale per quanti vivono in pace e per quanti muoiono in guerra, per chi sopravvive e per chi soccombe, per chi ama questa festa di luci e per chi la soffre, per chi ha tutti i cari intorno al tavolo delle feste e per chi ha una voragine nel cuore. Arriverà Natale e metterà insieme la gioia e la sofferenza in un cortocircuito spiazzante che è quello della vita – e non fa niente se si passa di continuo dalla felicità al dolore, c’è un legame e al centro ci siamo noi.

Arriverà Natale e come tutti gli anni, la nostra redazione farà una pausa. Ci aspetta un 2023 con nuove sfide, difficoltà da superare, rapporti da costruire, strade da percorrere con la consapevolezza che qualche volta sbaglieremo e la certezza che sempre faremo il meglio che possiamo e sappiamo per continuare a offrire ai nostri lettori e alle nostre lettrici un’informazione libera, indipendente, forse con molte imperfezioni ma onesta, competente e appassionata. Ecco, questo vi auguriamo: feste serene, sincere, appassionate e di fiducia.

Noi, da nostro canto, garantiamo che saremo qui, online, a fare il nostro lavoro.

Torneremo con le notizie aggiornate il 2 gennaio 2023.

A tutte, a tutti, Buone Feste.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!