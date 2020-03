iorestoacasa, sui social la campagna che invita alla responsabilità (anche con un sorriso)

In tanti, artisti, cantanti, personaggi della televisione dello spettacolo, stanno usando i social per chiedere ai cittadini e ai giovani di rimanere a casa

#iorestoacasa. Sono in tanti, artisti, cantanti, personaggi della televisione e dello spettacolo, che stanno usando i social media per far arrivare un messaggio di responsabilità ai cittadini. Ognuno con la sua chiave di lettura. Chi regala un pizzico di ironia, chi una canzone, chi invita a giovani a riscoprire i giochi di società e ad evitare gli aperitivi per un po’ di tempo, chi chiede di leggere e posta foto di libri.

Tante idee e tanti spunti per veicolare un unico messaggio: l’invito a rimanere a casa ed evitare assembramenti per fare la propria parte e contrastare la diffusione del coronavirus. Si sono mobilitanti in tanti, da Fiorello a Tiziano Ferro, da Emma a Jovanotti, da Nek a Flavio Insinna, da Fabio De Luigi a tanti altri che hanno voluto metterci la faccia.

La campagna #iorestoacasa

L’idea è piaciuta alle istituzioni. Roberto Speranza, ministro della Salute, ha twittato: «Grazie a chi in queste ore ha lanciato la campagna #iorestoacasa Per vincere questa sfida serve il contributo di ogni singolo cittadino».

Dario Franceschini, ministro dei Beni Culturali, sempre su twitter: «Ringrazio i tanti i protagonisti della musica, del cinema, dello spettacolo che in queste ore stanno promuovendo sui social la campagna #iorestoacasa. Un messaggio importantissimo per i ragazzi».

Un modo per sensibilizzare, soprattutto i giovani, in un momento difficile nel quale alla base di tutto c’è l’invito alla responsabilità dei comportamenti individuali. Un modo, se si vuole, per alleggerire la tensione e per strappare un sorriso. Un modo per trovare una chiave di lettura, spesso con un filo di ironia, utile a fronteggiare l’emergenza e a difendere i più fragili.

#iorestoacasa Risiko, Monopoli e mille altri giochi da tavolo. Ragazzi ascoltate @Fiorello e nel tempo libero dallo studio divertitevi rimanendo a casa. 💪 https://t.co/YIvw5H9lOn pic.twitter.com/4Y6ok3f9R5 — RaiPlay (@RaiPlay) March 8, 2020

#iorestoacasa

Ascoltiamo le direttive.

La situazione è drammatica in ogni parte del mondo.

Siate generosi con voi stessi, prendetevi anche il tempo che non avete – per scelta o ahimè per forza.

🇮🇹❤️#andratuttobene pic.twitter.com/Ix0mtjyZNc — Tiziano Ferro (@TizianoFerro) March 8, 2020

Ragazzi, non c’è da farsi prendere dal panico, ma è importante capire che la situazione è molto seria. Per il bene vostro e delle persone a cui tenete, state a casa, non muovetevi se non strettamente necessario. La Protezione tra esseri Simili è ora di dimostrarla! #IoRestoACasa pic.twitter.com/zfqN4TB5iw — Laura Pausini (@LauraPausini) March 8, 2020