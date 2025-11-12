Influencer rilevanti, è online il modulo Agcom per l’iscrizione all’elenco

L’Agcom ha pubblicato online il modulo per l’iscrizione all’elenco degli influencer rilevanti, tenuti a rispettare una serie di Linee guida e un Codice di condotta che ha stabilito criteri di trasparenza, riconoscibilità e responsabilità

È online il web form dell’Agcom per l’iscrizione all’elenco degli influencer rilevanti. Tenuti a iscriversi sono appunto coloro che vengono identificati come influencer rilevanti, quindi soggetti con almeno 500.000 follower (conteggiati al trentesimo giorno prima dell’invio del modulo) oppure 1 milione di visualizzazioni medie mensili (calcolate con riferimento ai sei mesi antecedenti il giorno dell’invio del modulo) su almeno una delle piattaforme di social media o condivisione di video utilizzate.

Il Codice di condotta per gli influencer

La scorsa estate l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha prima approvato in via definitiva e poi pubblicato online la delibera, le Linee guida e il nuovo Codice di condotta per gli influencer, una misura pensata per garantire trasparenza, responsabilità e tutela soprattutto nei confronti dei minori. Poiché creano, producono e diffondono contenuti audiovisivi, gli influencer hanno la responsabilità editoriale di ciò che pubblicano sulle piattaforme di condivisione video e sui social media.

Il Codice di condotta ha dunque stabilito criteri di trasparenza, riconoscibilità e responsabilità per gli influencer. Fra i principi chiave: correttezza e imparzialità dell’informazione, rispetto della dignità umana, divieto di istigazione alla violenza e ai discorsi d’odio, divieto di discriminazione, tutela dei minori e trasparenza nella pubblicità, anche attraverso l’adesione al Digital Chart dello IAP (Istituto di autodisciplina pubblicitaria). Chi viola queste regole rischia sanzioni fino a 250.000 euro, che possono arrivare a 600.000 in caso di contenuti dannosi per i minori.

Le prossime tappe

A partire dalle informazioni contenute nei moduli ricevuti e trasmessi dagli influencer direttamente o tramite delegati, e dalle informazioni detenute sulla base della propria attività di vigilanza, l’Agcom stilerà un elenco dei soggetti sottoposti alla propria vigilanza.

L’Autorità pubblicherà poi sul proprio sito istituzionale “un elenco degli influencer rilevanti contenente le sole informazioni strettamente necessarie a identificare gli influencer, ossia il nome e cognome e/o il nickname con cui il soggetto è conosciuto e il valore delle metriche individuate dalle Linee-guida e dal presente Codice di condotta”.

I soggetti interessati avranno poi un termine di 15 giorni a partire dalla data della pubblicazione dell’elenco sul sito web dell’Autorità per presentare obiezione al proprio inserimento in elenco, per formulare richiesta di inserimento nello stesso o per chiedere la rettifica di informazioni inesatte. Trascorso tale intervallo di tempo, l’elenco è ritenuto definitivo. Dopo la prima pubblicazione, l’aggiornamento dell’elenco degli influencer rilevanti verrà fatto entro il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno.

La delibera dell’Agcom precisa poi che “il mancato inserimento nell’elenco degli influencer non pregiudica la soggezione alle previsioni riportate nel Codice di condotta, al cui rispetto sono tenuti tutti i soggetti che rispondono ai requisiti stabiliti dalle Linee guida. Pertanto, qualora un soggetto non inserito in elenco sia qualificabile come influencer rilevante, questi è comunque tenuto al rispetto delle previsioni di cui alle Linee guida e declinate nel Codice di condotta”.