Telefonia, la denuncia di Federconsumatori: attenti alle proposte commerciali fatte in nome dell’associazione. È un inganno

Attenzione alle proposte commerciali di falsi operatori Federconsumatori. L’allerta viene dalla stessa associazione dopo le denunce ricevute da diversi cittadini, contattati da call center che propongono cambi di gestore telefonico e fanno riferimento a collaborazioni con le associazioni dei consumatori. Qualche volta, con Federconsumatori. Non è vero niente, denuncia l’associazione, che sta valutando possibili azioni con i suoi legali.

La denuncia di Federconsumatori

«In questi giorni molte sedi Federconsumatori – denuncia l’associazione in una nota – stanno ricevendo segnalazioni da parte di cittadini che riferiscono di essere stati contattati da call center che, a fronte di presunti aumenti sulle bollette telefoniche, propongono cambi di gestore prospettando consistenti risparmi. Al fine di conferire maggiore credibilità alla telefonata, l’operatore stesso riferisce che la proposta rientra nel quadro di un’attività promossa dalle Associazioni dei Consumatori: in alcuni casi non si fa riferimento ad un’Associazione specifica, mentre in altre occasioni viene espressamente citata la Federconsumatori».

Sono comportamenti illegali, richiama Federconsumatori, legati ad attività di promozione commerciale per accaparrarsi clienti utilizzando in modo illegittimo e con l’inganno il nome delle associazioni dei consumatori.

Aggiunge Federconsumatori: «La nostra Associazione, ci teniamo a sottolinearlo, è assolutamente imparziale e non si schiera a fianco di alcuna azienda, né nel settore della telefonia né in altri ambiti: il nostro unico interesse è la tutela dei cittadini e proprio per mantenere tale neutralità evitiamo di valutare la convenienza delle diverse tariffe nonché di indirizzare le scelte degli utenti verso un determinato gestore. I nostri legali stanno valutando le possibili azioni da attivare in merito. Nel frattempo esortiamo gli utenti a segnalarci ulteriori eventuali casi e a diffidare da questo tipo di proposte commerciali».