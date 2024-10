Ascensori, Antitrust avvia istruttoria verso Otis Servizi

Ci potrebbero essere dispositivi installati a pagamento sugli ascensori ma senza consenso espresso dei clienti. Tempi non rispettati per installare nuovi impianti e per gestire le richieste di manutenzione degli ascensori. Con queste ipotesi l’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Otis Servizi S.r.l. per possibili pratiche commerciali scorrette.

In particolare, spiega l’Autorità in una nota, “la società potrebbe aver installato a pagamento, sugli impianti di ascensore, alcuni dispositivi necessari per la fornitura di servizi accessori senza prima ottenere un consenso espresso da parte di alcuni gruppi di clienti (condomini e microimprese)”.

Inoltre Otis Servizi potrebbe non aver rispettato le tempistiche per l’installazione di nuovi impianti e aver gestito in modo tardivo e carente le richieste di intervento in caso di guasti o di interventi di “ammodernamento”. Sembrano emergere criticità anche nella gestione delle richieste di intervento, con difficoltà – spiega l’Antitrust – da parte dei clienti nel contattare il servizio di assistenza, ritardi nell’ottenere interventi di riparazione che in alcuni casi non sono stati risolutivi delle problematiche. I disagi recati dai ritardi nell’installazione di nuovi impianti e dalla carente gestione delle richieste di intervento, spiega ancora l’Autorità, potrebbero riguardare anche utenti con ridotta mobilità, la cui libertà di movimento sarebbe quindi ingiustificatamente limitata. Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni presso alcune sedi di Otis Servizi.

