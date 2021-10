“Caro panettone”, rincara la farina e i dolci di Natale costeranno di più

Il panettone quest’anno costerà di più. C’è il serio rischio di un “caro panettone” che farà il paio con i previsti rincari del pane e della pasta. Come se non bastasse la stangata sulle bollette dell’energia, all’orizzonte si profilano rincari su tutti i prodotti panificati: pane, pasta e dolci. E anche se siamo ancora lontani (si fa per dire) dal periodo natalizio, il rischio è che quest’anno pandori e panettoni siano davvero amari per i consumatori.

La denuncia viene da CNA Agroalimentare che già qualche giorno fa ha ammonito: c’è «un calo della produzione di farina che sta portando a dei rincari su pane e pasta che a Natale potrebbero arrivare a oltre il 20% di incremento dei costi. I motivi sono ambientali e climatici, ma anche speculativi».

CNA Veneto: quest’anno il panettone costerà di più

Il problema è che stanno aumentando i costi di grano e farina.

L’allarme è stato rilanciato oggi da Cna Dolciari e Panificatori del Veneto: «Con il prossimo Natale il panettone potrebbe costare molto di più. Sono in atto vere e proprie speculazioni sul mercato internazionale, con preoccupanti ripercussioni sui bilanci delle famiglie e delle imprese già investite dagli aumenti delle bollette di luce e gas. Lo scenario preannuncia un preoccupante aumento su tutti i prodotti panificati, pane, pasta, dolci, causato dal difficile reperimento del grano italiano e internazionale, ma anche di olii e grassi vegetali. Aumenti che saranno già reali e concreti dalle prossime settimane».

Frumento, cala la produzione e aumentano i prezzi

C’è un calo nella produzione di frumento. Secondo la sigla, le indicazioni più aggiornate dicono che la produzione mondiale di frumento duro nel 2021 è in calo del 2,1%. E questo soprattutto per la crisi dei raccolti in Nord America, penalizzati dalla siccità.

«In particolare, per il Canada si stima una contrazione dell’offerta del 27%, mentre per gli USA addirittura un -46% sul 2020, il livello più basso di sempre – dice CNA Veneto – I raccolti della UE dovrebbero aumentare dell’8,4% su base annua, attestandosi comunque a livelli più bassi rispetto a quelli medi dell’ultimo decennio. La riduzione dei raccolti mondiali determinerà una contrazione delle scorte globali, -15,6% rispetto al 2020. Col calo della coltivazione e l’incetta fatta da Pechino, il costo medio del frumento è salito del 35%. Senza provvedimenti si rischiano la crisi del settore dei pastifici, e i rincari al consumo fino a 1 euro al chilo, soprattutto per quella artigianale e di alta gamma».

In un anno il costo del frumento duro è aumentato del 9,9% e il prezzo di quello tenero del 17,7%. A ottobre si rischiano aumenti a doppia cifra per le farine. Tutto questo non può che ripercuotersi sui prezzi di pane e prodotti da forno. E col Natale all’orizzonte, il caro panettone sembra quasi certo.

Caro panettone, Codacons: più 140 milioni di spesa in più per i dolci di Natale

L’allarme sul caro panettone e sui rincari per i prodotti delle feste è immediatamente ripreso dal Codacons.

«Condividiamo le preoccupazioni dei produttori circa gli inevitabili rincari che si abbatteranno sui consumatori determinati dagli aumenti dei prezzi di farine e olii – commenta il presidente Carlo Rienzi – Le speculazioni che si stanno verificando sui mercati internazionali avranno ripercussioni sui listini di una vasta gamma di prodotti a largo consumo, dalla pasta al pane ai dolci, e interesseranno anche beni tipici del Natale, come panettoni e pandori».

Il mercato dei dolci di Natale, spiega l’associazione, vale circa 707 milioni di euro annui per quasi 100.000 tonnellate di panettoni e pandori prodotti. Se davvero ci fosse un aumento dei dei listini del +20% come annunciato dalle associazioni di categoria, a parità di consumo le famiglie dovrebbero sborsare circa 140 milioni di euro in più per comprare pandori e panettoni.