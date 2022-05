ConsumerLab: tra le prime 1.915 imprese il 64% non presenta bilancio della sostenibilità

Se da un lato in Italia oltre il 20% delle pubblicità su radio, tv e carta stampata parla di Sostenibilità, dall’altro sono ancora poche le aziende realmente impegnate sul tema delle politiche sostenibili. Il dato emerge dalla ricerca condotta dal Centro Studi ConsumerLab e presentata nel corso della II edizione del Congresso nazionale “Future Respect – imprese sostenibili, pratiche a confronto”.

Consumerlab ha analizzato i bilanci delle 1.915 principali imprese individuate da Mediobanca, per capire quale sia il reale coinvolgimento delle grandi aziende sul tema delle politiche sostenibili. Dalla ricerca è emerso che solo 535 imprese, pari al 28,2% del totale, presentano un Bilancio annuale o biennale di Sostenibilità, mentre 1.230 (il 64,2%) non presentano il bilancio.

145 (il 7,6%), inoltre, non dispongono di un sito accessibile al pubblico e pertanto non è possibile estrapolare indicazioni. Ciò non implica che non presentino appositi Bilanci, ma semplicemente che, qualora lo facessero, il Consumatore non avrebbe alcun modo per saperlo.

Sono state poi analizzate le informazioni sul tema rese agli utenti attraversi i siti internet delle 1.915 aziende monitorate: solo 1.011, ossia il 52,8% del totale, riservano una sezione del proprio sito alla Sostenibilità.

Tra i 345 grandi gruppi bancari, il 60,6% non presenta un Bilancio di Sostenibilità, il 38,3% non riserva alcuno spazio sul web alla tematica. Situazione che peggiora se si analizzano le 76 principali imprese assicuratrici: il 72,4% non presenta un Bilancio di Sostenibilità, il 54% non riserva alcuna sezione al tema.

Sostenibilità, ancora indietro il settore cosmetica e benessere

Ma la maglia nera spetta al settore della cosmetica e del benessere: dalla ricerca di ConsumerLab emerge come su 100 Imprese, comprese quelle aderenti UNIPRO (Associazione Italiana Imprese Cosmetiche), solo 14 pubblichino i Bilanci di Sostenibilità, di cui 6 inadeguati e superficiali. “Eppure – osserva il Centro Studi – è proprio il settore della cosmetica, forte di capacità pubblicitaria e abilità comunicativa, quella che cavalca in modo più spregiudicato il tema della sostenibilità in Italia.

“Sulla Sostenibilità la comunicazione resa dalle imprese è fuorviante e autoreferenziale, fallace e tesa a confondere le idee – afferma il presidente di ConsumerLab, Francesco Tamburella – il 20% delle pubblicità circolanti in Italia contiene riferimenti alle politiche sostenibili, ma in modo spesso ingannevole e imprecisa, al punto che oggi solo una minoranza dei Cittadini Consumatori ha cognizioni sufficientemente chiare della Sostenibilità: la maggioranza riduce la Sostenibilità all’ambiente e all’inquinamento”.

“Per tale motivo e in carenza di autodisciplina da parte delle Imprese, si rende necessario un controllo terzo, preferibilmente pubblico, che smascheri con severità la comunicazione fallace o addirittura ingannevole – conclude Tamburella – in modo di tutelare il consumatore destinatario dei messaggi e giungere ad una comunicazione in grado di sostenere in modo efficace la divulgazione della cultura della Sostenibilità”.

