Fiducia dei consumatori in aumento. Associazioni: “effetto bollette” migliora le aspettative

A febbraio 2023 risulta in aumento l’indice del clima di fiducia dei consumatori (da 100,9 a 104,0) secondo le stime diffuse oggi dall’Istat. Rimane stabile la fiducia delle imprese.

“Il clima di fiducia dei consumatori torna ad aumentare dopo la diminuzione registrata a gennaio – spiega l’Istat. – Il miglioramento dell’indice è dovuto ad un’evoluzione positiva delle opinioni sulla situazione economica generale, ad un aumento delle aspettative sulla situazione economica familiare e a valutazioni in miglioramento sia sull’opportunità di effettuare acquisti nella fase attuale sia sulla possibilità di risparmiare in futuro“.

Secondo Codacons e Unione Nazionale Consumatori è l'”effetto bollette“, in particolare, a determinare l’aumento della fiducia dei consumatori.

Fiducia dei consumatori in aumento, il parere dei Consumatori

In particolare, per il Codacons la ripresa della fiducia dei consumatori registrata a febbraio “è da attribuire all’attenuazione del fenomeno caro-bollette e alla frenata dell’inflazione, elementi che – spiega – impattano sulle aspettative future delle famiglie”.

“L’aumento della fiducia dei consumatori è un segnale positivo per la nostra economia perché un maggiore ottimismo si ripercuote sulla propensione alla spesa delle famiglie – spiega il presidente Carlo Rienzi – Le notizie che arrivano dai mercati internazionali dell’energia, dove il gas viaggia oramai da giorni sotto i 51 euro al megawattora, le ultime riduzioni delle bollette disposte da Arera e la frenata del tasso di inflazione sono elementi che incidono sulla fiducia delle famiglie. Il Governo deve ora lavorare per mantenere questo clima positivo e adottare tutte le misure necessarie per calmierare i prezzi al dettaglio e accelerare il ritorno alla normalità delle tariffe di luce e gas”.

Analogo il parere di Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, secondo cui “Il forte calo del prezzo del gas annunciato da Arera all’inizio di febbraio, -34,2%, ha ridato fiducia alle famiglie. Non per niente a migliorare sono sia le attese che i giudizi sulla situazione economica dell’Italia, rispettivamente da -28,9 a -19,8 e da -113,1 a -93,9, come pure le attese sulla situazione economica della famiglia, da -19,8 a -15,1″.

“Ora, però, il Governo deve prolungare l’annullamento degli oneri di sistema e la riduzione dell’Iva sul gas al 5% anche per il secondo trimestre 2023, visto che con la Legge di Bilancio si è intervenuti solo fino a fine marzo”, prosegue Dona.

“Sarebbe un errore fatale non farlo – conclude. – Se, infatti, le famiglie si aspettano un miglioramento, non lo hanno ancora avuto e ne sono consapevoli. Non per niente il giudizio sulla situazione economica della famiglia è peggiorato, passando da -44,9 a -46,9. Insomma, se le aspettative non si tradurranno subito in realtà anche nei prossimi mesi, la fiducia tornerà a crollare“.

