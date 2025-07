Parco acquatico, quanto ci costi. Volano i prezzi di panini & gelati

Per trascorrere una giornata in un parco acquatico una famiglia di quattro persone può arrivare a spendere fino a 290 euro. Volano i prezzi di caffè, colazione, panini e gelati venduti all’interno dei parchi

Estate in città, gita al parco acquatico. Sembra spesso una soluzione a portata di mano, un’opzione facile da prendere per quanti non partono per le vacanze e trascorrono l’estate in città con gite giornaliere in montagna, escursioni al mare, una giornata in un parco acquatico. Bello, pieno di attrattive, con scivoli e piscine, divertimento per i più giovani. Ma a quale prezzo?

Una giornata in un parco acquatico questa estate può arrivare a costare 290 euro al giorno per una famiglia di quattro persone, in aumento del 4% rispetto al 2024 e di ben il 43% rispetto al 2021. Rincara il biglietto di ingresso per gli adulti. E rincarano le consumazioni. Sono soprattutto i prodotti alimentari venduti all’interno dei parchi a far lievitare i costi della giornata. Una famiglia che voglia fare colazione e pranzo (a panini) presso gli esercizi del parco acquatico arriva a spendere quasi 74 euro.

Parco acquatico, la stangata

I dati vengono dall’Osservatorio nazionale Federconsumatori che ha stimato il costo di una giornata in parco acquatico, come da tradizione. Per una famiglia di due adulti e due ragazzi, c’è un aumento medio del 4% rispetto all’anno precedente. Il prezzo per una giornata fra scivoli, piscine e relax può arrivare alla bellezza di 290 euro.

Nella stima dei costi c’è il biglietto di ingresso: quest’anno sono circa 28 euro per l’ingresso adulti e poco meno di 22 euro per i più giovani.

Consumazioni e caro prezzi

Il caffè ha superato i 2 euro, l’acqua costa 3 euro per mezzo litro. Per un panino servono in media 8,60 euro, col risultato che la famigliola spenderà oltre 34 euro comprando quattro panini per pranzo, con un rincaro del 37% rispetto ai prezzi dello scorso anno. Il prezzo di un gelato sfiora i 4 euro. Anche togliendo dal conteggio dell’associazione il costo delle creme solari e delle riviste (che Federconsumatori inserisce nel computo e magari la famiglia avrà comprato in precedenza) rimane pur sempre una cifra che a 220 euro se ci si aggiunge l’affitto di un ombrellone e due lettini. Quasi 74 euro di spesa se ne vanno solo per le consumazioni: la colazione, il pranzo con quattro panini e gli immancabili gelati.

“Il prezzo del biglietto d’ingresso è aumentato del 4% per gli adulti e leggermente diminuito per i ragazzi (-6%) – sintetizza Federconsumatori – Ma la voce per la quale abbiamo riscontrato i maggiori aumenti sono i prodotti alimentari venduti all’interno dei parchi: 4 panini +37%, la colazione +3%, l’acqua +2% rispetto al 2024. In ogni caso il prezzo di questi prodotti rispetto a quello praticato in un qualsiasi bar è nettamente superiore (anche del +300% per l’acqua e del +120% per i panini)! Motivo per cui molti preferiscono portarsi il pranzo da casa o acquistarlo prima di entrare al parco”.