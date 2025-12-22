Rincari alimentari, a Natale vanno su pranzo e cenone

A Natale pranzo e cenone all’insegna dei rincari alimentari. Quasi nulla si salva dalla tendenza all’aumento, con alcuni prodotti da mesi al centro di tutte le classifiche dei rincari: caffè, cacao e cioccolato, diventati quasi un lusso quotidiano, secondo alcune analisi al centro di una tempesta perfetta che unisce produzione in calo, costi in crescita, logistica complessa e volatilità finanziaria. Ma attenzione ai rincari alimentari che si spalmano su tutte le portate, dalla carne al pesce ai dolci. Secondo il Codacons, quest’anno imbandire la tavola per pranzi e cenoni di Natale sarà più costoso. “Pur in presenza di forti rincari che caratterizzano alcuni prodotti, gli italiani non rinunceranno ad imbandire le tavole in occasione delle feste, con la spesa alimentare che, per il pranzo e cenone di Natale, raggiungerà quest’anno quota 3,1 miliardi di euro”, spiega l’associazione.

Il cibo costa di più

Il Codacons ricorda i rincari a due cifre di alcuni prodotti: i listini di cacao e cioccolato in polvere salgono del +20,7% rispetto allo scorso anno, quelli del caffè del +18,4%. Il cioccolato rincara del +9,1%.

Costa di più anche la carne: quella bovina che aumenta del +8,4%, quella di vitello del +7,8%, il pollo del +5,5%, i preparati con carne macinata del +7,3%, le uova salgono del +7,7%, i formaggi stagionati del +7,4%.

La lista dei rincari segnalati dal Codacons prosegue con la frutta secca e le noci che aumentano del +5,7%, latticini +5,6%, mentre per il pesce la spesa cresce del +4,4% e del +4,1% i molluschi. In controtendenza l’olio d’oliva che, rispetto allo scorso anno, diminuisce del -17,8%.

Anche brindare sarà meno costoso: i prezzi dello spumante scendono del -3%. Non sarà certo questo ad alleggerire la spesa alimentare delle feste, cui comunque gli italiani non rinunceranno. Il budget stimato per pranzi e cene di Natale è di 117 euro (analisi Altroconsumo) con meno extra quest’anno ma senza rinunciare alla tavola: due italiani su tre manterranno la stessa spesa dello scorso anno per pranzi e cene, il 22,6% la ridurrà, quasi uno su dieci la aumenterà.