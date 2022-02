Rincari di San Valentino, dai fiori ai cioccolatini tutti i prezzi vanno su

Ci sono anche i rincari di San Valentino, da mettere in conto in questo giorno di festa. Difficile rinunciare a un regalo, anche simbolico, per la festa degli innamorati. Ma anche sui regali di San Valentino si abbattono i rincari di questo periodo che vedono fiori, cena romantica, gioielli o quant’altro con prezzi in aumento.

Per dire: sui fiori il rincaro arriva al 22%. Per un bouquet quest’anno si arriva a spendere 45 euro, non proprio un omaggio simbolico. I cioccolatini, altro classico di San Valentino, aumentano dell’8%. Per una trentina di praline la spesa sfiora i 13 euro. Anche la cena fuori casa segnala rialzi, che molto dipendono dalla città e dalla tipologia di locale ma che, per Federconsumatori, oscillano dal 5% al 28% in più rispetto al 2021.

«Nonostante l’aumento dei costi e la fase critica per i bilanci familiari saranno molte le coppie che stasera decideranno di cenare fuori casa (1 su 3), magari facendo qualche sacrificio in più su altre voci. Un andamento in controtendenza rispetto agli ultimi anni, in cui si tendeva a riscoprire, complici anche le limitazioni dettate dalla pandemia, l’intimità di una cena casalinga», dice Federconsumatori.

Le coppie e i rincari di San Valentino

C’è insomma voglia di festeggiare. Ma le coppie devono fare i conti con gli aumenti e con i rincari di San Valentino, dice l’Osservatorio nazionale Federconsumatori, che ha fatto il tradizionale monitoraggio sui regali più gettonati e sulle tendenze della festa.

«L’aumento medio del costo dei regali ammonta al 7,4%, trainato dal rincaro dei fiori – dice Federconsumatori – Il caro energia, infatti, ha fatto schizzare alle stelle i costi di produzione: a partire dal riscaldamento delle serre, ma anche i concimi e i costi di trasporto. Ecco allora che, a seconda della tipologia e delle dimensioni, un bouquet medio può arrivare a costare dal 15% al 29% in più rispetto allo scorso anno».

Lo scorso anno un bouquet di fiori si aggirava sui 37 euro, quest’anno ne servono 45. L’associazione segnala rincari, anche se più moderati, anche per altri regali da tradizione: i cioccolatini, con prezzi in aumento dell’8%. E i gioielli col classico charm per bracciale, per cui servono in media 56 euro (più 6% sul 2021).

«Una tendenza sempre più diffusa vede il progressivo abbandono dei classici regali, per scegliere piuttosto delle attività da svolgere insieme, all’insegna del buon cibo o del relax, come il trattamento di coppia presso una SPA, il corso di cucina o di degustazione, un breve weekend fuori casa», aggiunge Federconsumatori.

Attività da fare in coppia, un trattamento in Spa, una “fuga romantica” sono regali di sicuro apprezzati ma non certo economici. Più 7% sulla Spa, più 5% sulla cena fuori casa con pernottamento, prima colazione e percorso benessere. Servono, a seconda delle scelte, dai 59 ai quasi 200 euro. Non è per tutti.

