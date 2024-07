L’Agcom ha approvato il Regolamento che definisce l’icona per accedere ai canali della televisione digitale terrestre

Televisione digitale terrestre, dall’Agcom l’icona per accedere subito ai canali (Foto di PublicDomainPictures da Pixabay )

Un’icona unica e condivisa che rappresenta l’immediato punto di accesso ai canali delle televisione digitale terrestre. È quanto approvato dall’Agcom, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dopo un tavolo tecnico ad hoc con associazioni dei broadcaster e costruttori di apparati.

L’icona per i canali della televisione digitale terrestre

Il Consiglio dell’Agcom, con il voto contrario della Commissaria Elisa Giomi, ha dunque approvato un Regolamento volto ad assicurare “l’immediata, agevole e chiara accessibilità dei contenuti della televisione digitale terrestre, così come previsto dal Testo unico dei servizi media audiovisivi e dalla propria delibera n. 294/23/CONS”, spiega una nota stampa.

Il Regolamento definisce l’icona che funge da immediato punto di accesso ai canali del digitale terrestre e stabilisce che deve essere:

⦁ a disposizione degli utenti sulle home page di tutti i dispositivi idonei alla ricezione dei contenuti trasmessi su tale piattaforma;

⦁ di dimensioni non inferiori a quelle delle altre icone o degli altri riquadri presenti nella porzione di schermo in cui è posizionata;

⦁ identica su tutti i dispositivi e tutte le interfacce utente – elaborate al fine di consentirne la chiara e immediata visibilità.

Resta la possibilità per l’utente di personalizzare la configurazione delle interfacce secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e in linea con le disposizioni dello European Media Freedom Act.

“In uno scenario – spiega l’Agcom – in cui le modalità di presentazione dei contenuti sulle interfacce utente, dando un diverso rilievo ai differenti contenuti presentati o limitando le possibilità di personalizzazione, sono in grado di influenzare, se non di indirizzare le scelte degli utenti, l’adozione del provvedimento costituisce una tappa importante nel percorso dell’Autorità volto a garantire, nel rispetto della libertà di scelta degli utenti, adeguato rilievo a quei contenuti informativi, politici, educativi, scientifici, ma anche di intrattenimento, rilevanti ai fini della costruzione della coscienza collettiva e della formazione dell’opinione pubblica”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!