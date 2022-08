Vacanze estive, gli italiani tornano a partire ma riducono durata e spese

Gli italiani tornano a partire ma diminuiscono durata e spesa delle vacanze estive. Secondo un’indagine Confcommercio-SWG sono 27 milioni gli italiani che andranno in vacanza, ma pesano inflazione e caro energia. L’88% rimarrà in Italia, scegliendo soprattutto il mare. Le partenze ci sono ma più spesso di prima si tratta di pause brevi, due notti fuori casa, e di mini-viaggi dai tre ai sei giorni, mentre ad agosto risultano annullati 3 milioni di viaggi “lunghi”. Anche il budget a disposizione per la vacanza si riduce sia per i viaggi brevi sia per quelli lunghi. Sono gli ultimi dati diffusi qualche giorno fa.

Vacanze estive 2022, le tendenze

«Sono tanti – 27 milioni, come nel 2019 – gli italiani che andranno in vacanza questa estate, anche se il nuovo picco dei contagi Covid, l’inflazione, il caro energia e la percezione di instabilità politica del Paese hanno fatto sì che le partenze di luglio siano state 12,3 milioni rispetto ai 16,8 milioni previsti solo un mese fa», evidenzia l’indagine di Confcommercio in collaborazione con SWG.

Il numero di partenze rimane più o meno lo stesso rispetto alle previsioni. C’è però, prosegue Confcommercio, una riduzione (quasi tre milioni in meno) dei viaggi di sette giorni o più, mentre aumentano quelli di durata media (da tre a sei giorni) e soprattutto i break brevissimi di due pernottamenti al massimo.

Questa tendenza si riflette nelle previsioni di bugdet dei viaggiatori. Si riduce infatti la spesa media per le vacanze. Il budget per le vacanze di media durata scende da 541 euro a circa 475 euro, e per i viaggi più lunghi passa da 1.252 a 1.117 euro.

Ad agosto e settembre l’88% degli italiani sceglierà l’Italia, soprattutto il mare (44% delle preferenze che diventa il 51% se si considerano solo le vacanze di sette o più giorni), seguito dalle città (specialmente quelle d’arte e i piccoli borghi) con il 21% e dalla montagna (15% delle risposte). La Puglia resta la meta più ambita, con al secondo posto l’Emilia Romagna, seguita da Toscana e Sicilia. Chi andrà all’estero, infine, sceglierà soprattutto l’Europa (Grecia in vetta, tallonata da Spagna, Francia e Croazia).

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!