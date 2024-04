Le parole del consumatore: i prodotti ricondizionati

Il Centro Europeo Consumatori (CEC) offre chiarimenti sui diritti legati all’acquisto di prodotti ricondizionati, come i telefoni cellulari, con informazioni utili per i consumatori interessati alla sostenibilità o al risparmio

Il termine prodotti “ricondizionati” o “rigenerati” (dall’inglese: refurbished) identifica prodotti non nuovi a marchio originale ma con caratteristiche estetiche e funzionali equivalenti al nuovo, a seguito di un’operazione di rigenerazione effettuata dal produttore stesso o da laboratori specializzati.

La garanzia legale dei prodotti ricondizionati

Il Centro Europeo Consumatori (CEC) offre dei chiarimenti sui diritti legati all’acquisto di prodotti ricondizionati, come ad esempio telefoni cellulari, fornendo informazioni utili per i consumatori interessati alla sostenibilità o al risparmio.

In primo luogo, bisogna tenere in considerazione che, nonostante siano considerati prodotti usati, essi godono comunque di una garanzia legale della durata di due anni, anche se spesso viene ridotta a un anno.

Tuttavia, alcuni venditori consentono di estendere la garanzia a pagamento. È chiaro che le qualità pubblicizzate e garantite dal produttore, come la resistenza all’acqua dei telefoni cellulari, potrebbero però non essere più valide sui prodotti ricondizionati di vario genere.

Nel caso in cui il prodotto riportasse dei difetti durante il primo anno di utilizzo, è il venditore a dover dimostrare che il difetto non è coperto dalla garanzia legale. Ciò può essere un dato svantaggioso per gli acquirenti. Inoltre, è possibile richiedere la sostituzione o il rimborso del prezzo di acquisto in determinate circostanze.

Esistono dei suggerimenti pratici per massimizzare le possibilità di riparazione come documentare eventuali difetti al momento della consegna e segnalare immediatamente i problemi al venditore o alla piattaforma di vendita.

Nonostante le restrizioni, c’è da sottolineare il vantaggio dei prodotti ricondizionati in termini di sostenibilità, poiché consentono di riutilizzare i prodotti in modo sensato evitando lo spreco anche in termini di risparmio economico.

