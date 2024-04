Pay TV, Altroconsumo: Disney+ e Netflix al vertice delle preferenze

Un’indagine di Altroconsumo rivela la classifica di soddisfazione dei servizi Pay TV: Disney+ e Netflix al vertice, risultato negativo per Dazn

Anche quest’anno, Altroconsumo ha portato avanti la sua indagine annuale sul livello di soddisfazione dei servizi di Pay TV, coinvolgendo più di 23 mila soci. L’obiettivo? Stilare una classifica che metta in luce le dinamiche e le preferenze dei consumatori italiani riguardo ai servizi offerti dagli operatori del settore.

L’indagine ha coinvolto 23.738 soci Altroconsumo, chiedendo loro di valutare i servizi offerti dagli operatori di Pay TV. Le risposte raccolte hanno permesso di delineare una classifica di soddisfazione, offrendo uno sguardo approfondito sul panorama attuale del mercato televisivo italiano.

Disney+ e Netflix in vetta alla classifica

Un dato interessante emerso dall’indagine è l’ascesa delle novità più recenti nel mercato, che stanno guadagnando terreno scalando le classifiche di gradimento. Tra queste, spicca Disney+, che si posiziona alla pari con Netflix come piattaforma streaming più amata dagli utenti. Entrambi i servizi hanno ottenuto un livello di soddisfazione ottimo, corrispondente a un punteggio pari o superiore a 75/100, guadagnandosi così il titolo di “Provider Consigliato”.

L’indagine ha anche evidenziato come il costo delle offerte di ogni operatore influisca notevolmente sul grado di soddisfazione degli abbonati. Questo potrebbe spiegare il leggero calo rispetto allo scorso anno del punteggio di Netflix, il quale ha recentemente aggiornato al rialzo le proprie tariffe. In un mercato sempre più competitivo, il rapporto tra qualità del servizio e prezzo diventa cruciale per mantenere la soddisfazione dei clienti.

Un risultato sorprendente (in negativo) è stato ottenuto anche da Dazn, che ha ricevuto la peggiore valutazione in termini di soddisfazione globale, con un punteggio di 49/100. Questo dato negativo è probabilmente dovuto alla scarsa soddisfazione degli abbonati riguardo all’assistenza clienti in caso di problemi tecnici.

La qualità del servizio offerto non è l’unico fattore determinante per la soddisfazione dei clienti: la capacità di risolvere efficacemente i problemi e fornire un’assistenza tempestiva gioca un ruolo fondamentale nell’esperienza complessiva del consumatore.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!