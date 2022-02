Consigli utili per migliorare l’intesa intima tra partner

Il carico di stress, aumentato in pandemia, si riverbera anche sul rapporto di coppia. Qualche consiglio per migliorare l’intesa intima fra partner

Sappiamo bene quanto la pandemia e l’emergenza sanitaria siano andate a impattare sulla vita personale di ciascuno. Una valutazione valida sia per quanto riguarda il lavoro e la socialità che soprattutto in merito all’intesa con il partner. La solidità delle coppie è stata infatti minata dal Covid-19, che ha imposto importanti limitazioni alla libertà personale e condizionato pesantemente la routine quotidiana.

Le persone hanno iniziato a vivere con una crescente ansia, inizialmente dovuta alle chiusure e poco dopo con riferimento alla ripresa economica. Se presenti, anche la gestione dei figli ha contribuito a complicare il quadro. In particolare le difficoltà hanno riguardato l’educazione dei più giovani, inoltre molte persone hanno dovuto affrontare la malattia oltre alle difficoltà in ambito lavorativo (la sua perdita o un forte aumento, in base al settore).

Sappiamo bene che il carico di stress si riverbera in via diretta sul menage a due, ecco perché per salvare il salvabile sarà corretto ricorrere a qualche accorgimento. Sempre più persone si chiedono soprattutto come aumentare il desiderio sessuale, messo a dura prova dai continui impegni e – come detto – dal sovraccarico di tensioni e stress.

Ricette e spezie afrodisiache ma anche integratori alimentari

Per prima cosa si potrà giocare a stravolgere la normale quotidianità e in particolare le abitudini intime. Provate a darvi il più classico degli appuntamenti, quello al buio. Trovatevi ‘per caso’ in un locale e fingete di incontrarvi per la prima volta, presentandovi e magari iniziando da un aperitivo.

Il cibo ovviamente può venire in aiuto per migliorare l’intesa di coppia. In che modo? Si potrà per esempio preparare una ricetta afrodisiaca, visto che il palato è luogo di uno dei principali sensi ovvero il gusto (legato a doppio filo con la libido). Ma quali sono gli ingredienti clou? Sicuramente fragole e cioccolato fondente ma anche ostriche e miele, mentre i brindisi saranno affidati a un vigoroso vino rosso. Gli integratori alimentari potranno anch’essi risultare di grande aiuto per il ripristino dell’equilibrio di coppia e per recuperare il desiderio sessuale. Il riferimento è in modo particolare a quelli a base di Gingko Biloba, radice di Maca e zinco. Sempre in ambito culinario, si potranno aggiungere spezie ‘hot’ come lo zenzero, la vaniglia, la cannella e ovviamente il peperoncino.

Nuove abitudini intime e tecniche stimolanti all’ultimo grido

Il cambio di abitudini sempre nell’ottica di recuperare un buon equilibrio di coppia, a prova di Covid, può riguardare anche la stanza deputata alle attività intime, così come anche gli orari del giorno da dedicare allo stare insieme. Aprite le porte alla fantasia, senza remore e sempre in accordo con il partner. Tra le tecniche in grado di stimolare la libido maggiormente in voga sarà infine corretto indicare il tickling (è un solletico per adulti, che si pratica con piume, carta o polpastrelli poiché la risata è di per sé sexy) e il waxing ovvero i massaggi in zone erogene come pancia, schiena e collo del piede fatti con una speciale cera.

