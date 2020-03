Iorestoacasa, Inps potenzia i canali telefonici e telematici per i cittadini

Tutti i servizi informativi Inps saranno resi attraverso il potenziamento dei canali telefonici e telematici e integralmente assicurati dal servizio di sportello telefonico provinciale. Lo annuncia l’Inps, a seguito dell’entrata in vigore del DPCM del 9 marzo 2020.

Gli sportelli telefonici provinciali, che sostituiscono il front office fisico, saranno attivi nelle fasce orarie di apertura al pubblico (lunedì- venerdì dalle 8.30 alle 12.30); inoltre, il Contact center nazionale rimane attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 14.00, al numero 803164 da rete fissa e al numero 06164164 da telefonia mobile. Il servizio viene erogato in otto lingue (italiano, tedesco, inglese, francese, arabo, polacco, spagnolo e russo).

Servizi informativi Inps

Contact center nazionale

• Informazioni e assistenza su pensioni, prestazioni a sostegno del reddito e contributi individuali

• Rilascio del PIN (codice personale di identificazione)

• Spedizione dei principali duplicati di documenti agli utenti (estratto conto assicurativo, Certificazione unica, ecc.)

• Informazioni e acquisizione delle domande di prestazioni (disoccupazione e mobilità, maternità e congedo parentale, congedi e permessi per diversamente abili, assegni al nucleo familiare etc.) e pensioni (il call center è uno dei canali ufficiali di presentazione delle istanze di servizio)

• Iscrizione online per lavoratori parasubordinati, domestici e casalinghe

• Simulazione del calcolo dei contributi per i lavoratori domestici e invio del MAV per il pagamento

• Informazioni e invio copia della ricevuta di pagamento online dei contributi per lavoratori domestici, versamenti volontari, riscatto della laurea e ricongiunzioni contributive

• Attivazione dei voucher per Buoni lavoro occasionale

• Assistenza sui servizi internet

• Acquisizione domande di servizio (domande di pensione, domande di prestazioni a sostegno del reddito, ecc.)

Inps comunica che, nel caso in cui il Contact center non fosse in grado di erogare il servizio richiesto dall’utente, la sede competente provvederà al tempestivo riscontro anche attraverso il ricontatto telefonico dell’utente, entro le successive 24/48 ore tramite i canali indicati dal cittadino.

“INPS Risponde”

Attivo il servizio online “INPS Risponde”, presente nella sezione “Contatti” del sito www.inps.it, accessibile al link, https://servizi2.inps.it/servizi/INPSRisponde2/Home/Disclaimer, e presente nella APP INPS Mobile, accessibile con o senza PIN.

Cassetti previdenziali

Cassetti previdenziali dedicati alle aziende e ai soggetti abilitati (consulenti del lavoro, commercialisti, artigiani e commercianti, datori di lavoro domestico, agricolo, parasubordinati etc.) e caselle di posta dedicate per gli enti di patronato. Anche in questi casi la richiesta di servizio dell’utente viene inoltrata alla sede Inps competente, che provvede al tempestivo riscontro anche attraverso il ricontatto telefonico dell’utente, entro le successive 24/48 ore.